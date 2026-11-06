Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh kiểm tra tiến độ đầu tư công và Nghị quyết 15 tại xã Quang Trung

Sáng 6/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh làm việc với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 và Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quang Trung nhằm khảo sát, nắm tình hình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố. Cùng dự có đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh kiểm tra tiến độ thi công đường giao thông tại xã Quang Trung.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ dự án tuyến đường kết nối đường Vành đai 5 với đường tỉnh 294. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Việt Oanh yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động khắc phục khó khăn, nhất là những vướng mắc liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng. Đồng thời đề nghị địa phương phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đoàn công tác cũng kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND tại thôn Trung Tiến, xã Quang Trung về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình triển khai các dự án đầu tư công và việc thực hiện Nghị quyết.

Năm 2026, xã Quang Trung triển khai 21 dự án đầu tư công do xã quản lý, gồm 3 dự án chuyển tiếp và 18 dự án khởi công mới. Đến nay, có 11 dự án hoàn thành, 9 dự án đang thi công và 1 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công do thành phố giao hơn 96,5 tỷ đồng; tính đến ngày 5/11, xã giải ngân 57,4 tỷ đồng, đạt 59,4% kế hoạch.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố, xã Quang Trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, đóng góp kinh phí và ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn. Qua rà soát nhu cầu giai đoạn 2026-2030, toàn xã có 15 thôn đăng ký 206 tuyến đường bê tông xi măng, tổng chiều dài gần 63 km. Riêng năm 2026, HĐND xã đã thông qua danh mục 25 tuyến đường tại 10 thôn, tổng chiều dài hơn 6,2 km với kinh phí dự kiến hơn 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân tại 15/15 thôn. Toàn xã có 166 hộ tham gia, tự nguyện hiến 12.080 m² đất, 1.020 m tường rào và đóng góp khoảng 2.100 ngày công lao động. Cùng với đó, các thôn đã huy động được 1,9 tỷ đồng để làm đường giao thông.

Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Để bảo đảm điều kiện thi công, UBND xã thành lập 4 tổ kiểm tra, tổ chức rà soát thực tế 25 tuyến đường đăng ký thực hiện trong năm 2026. Qua kiểm tra, xã có 19 tuyến cơ bản đủ điều kiện thi công, 6 tuyến cần tiếp tục hoàn thiện mặt bằng, nền đường, xử lý các điểm thắt hẹp và vướng mắc hạ tầng kỹ thuật. Xã dự kiến lựa chọn 2 tuyến tại thôn Trung Tiến triển khai làm điểm, hoàn thành trước ngày 22/11/2026, làm cơ sở rút kinh nghiệm và triển khai tại các thôn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, biến động giá và nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ triển khai các công trình. Đáng chú ý, giá cát, đá, xi măng tăng cao so với thời điểm xây dựng phương án gây khó khăn trong cân đối kinh phí thực hiện Nghị quyết.

Xã Quang Trung kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung kinh phí thực hiện nghị quyết phù hợp với biến động giá vật liệu; có giải pháp ổn định, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Các sở, ngành hỗ trợ địa phương trong công tác lập quy hoạch chung, kinh phí bảo trì, sửa chữa một số tuyến đường, đầu tư hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phúc Sơn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu kết luận chương trình làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương kết quả xã Quang Trung đạt được trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch đầu tư công và Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả Nghị quyết, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Cùng với đó, xã tăng cường phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch chung của xã; rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, giáo dục và tăng cường quản lý môi trường.

Đối với các dự án đang triển khai, xã cần chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.