Phú Thọ cho Dược phẩm Trung ương DH thuê đất xây nhà máy sản xuất dược phẩm

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UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3715/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương DH thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm CDH tại xã Tu Vũ.

Theo quyết định, diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng là 6.685,9 m², hiện trạng là đất trồng rừng sản xuất do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các hộ gia đình, cá nhân. Việc chuyển mục đích được thực hiện từ đất trồng rừng sản xuất sang đất sản xuất phi nông nghiệp.

Sau khi chuyển mục đích, toàn bộ diện tích trên được giao cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương DH thuê để triển khai dự án. Trong đó, 6.142,6 m² được sử dụng làm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nhà máy; 543,3 m² đất công trình giao thông được giao UBND xã Tu Vũ quản lý để làm hành lang giao thông.

Thời hạn sử dụng đất là 49 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV An Minh Phúc lập tháng 10/2026, có xác nhận của UBND xã Tu Vũ, được cơ quan chuyên môn kiểm tra và Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định đơn giá thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm tổ chức xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thuế tỉnh Phú Thọ được giao xác định đơn giá thuê đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác, đồng thời thông báo khoản phải nộp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương DH.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương DH có trách nhiệm nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo thông báo của cơ quan thuế; sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao, thực hiện đăng ký đất đai và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND xã Tu Vũ chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn gốc đất, quản lý diện tích đất được giao và cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính lưu tại địa phương.