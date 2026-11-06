Quảng Trị mở bán nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 đợt 4 với giá 18,2 triệu đồng/m²

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1. (Ảnh: Sở Xây dựng Quảng Trị)

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Trị, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Toàn Cầu vừa công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 (sử dụng quỹ đất 20% tại dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1), phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông báo, đợt 4, dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 8 căn hộ nhà ở xã hội. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 03/12/2026 và kết thúc vào hết ngày 04/1/2027. Người có nhu cầu đăng ký mua nhà có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt tại căn LK-45 đường Nguyễn Cửu Trường, Khu đô thị Bảo Ninh 1, phường Đồng Hới; hoặc Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Toàn Cầu tại căn LK-42 đường Nguyễn Cửu Trường, cùng khu đô thị. Ngoài ra, hồ sơ được tiếp nhận tại Văn phòng tư vấn, phân phối ở địa chỉ OM3-12 Võ Tánh, Khu đô thị DreamHomes, tổ dân phố 2 Đồng Phú, phường Đồng Hới.

Giá bán nhà ở xã hội bình quân tại dự án là 18,2 triệu đồng/m², đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm 2% chi phí bảo trì. Diện tích cụ thể của từng căn hộ được công bố tại phụ lục kèm theo Văn bản số 968/2026/VB-TĐ.TC ngày 02/11/2026 của liên danh chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 có tổng diện tích khu đất 18.824,5 m², trong đó diện tích xây dựng công trình nhà ở xã hội là 4.120,22 m². Công trình có chiều cao tối đa 9 tầng và 1 tum, tổng diện tích sàn xây dựng 35.764,5 m², với 432 căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh khối nhà ở xã hội, dự án còn có khối công trình nhà thương mại dịch vụ. Theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định giao chủ đầu tư, hai tòa nhà 3A và 3B được chấp thuận điều chỉnh sang xây dựng nhà ở thương mại với quy mô 12 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 4.084,48 m².

Dự án do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Toàn Cầu làm chủ đầu tư, có tiến độ thực hiện từ quý III/2025 - IV/2026. Công trình được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép xây dựng số 1286/GPXD ngày 15/8/2025 và điều chỉnh tại giấy phép số 4791/GPXD ngày 03/12/2025.