Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục, từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (4-2-2027) đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (10-2-2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào mùng 6 Tết (11-2-2027).

Với khu vực doanh nghiệp, lịch nghỉ do người sử dụng lao động quyết định tùy vào tình hình thực tiễn, đảm bảo số ngày nghỉ chính thức không thấp hơn luật định và tạo thuận lợi cho người lao động.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 sẽ gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2-9-2027 đến hết Chủ nhật ngày 5-9-2027 (gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Văn phòng Chính phủ cũng thông báo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ thành 4 ngày. Đây là năm đầu tiên thực hiện kỳ nghỉ này.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.