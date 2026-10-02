Sắp xếp bộ máy và tính thành tích thi đua trước và sau hợp nhất

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ hai, ngày 6/7/2026. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP.

Quy định này được đặt trong bối cảnh nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị được sắp xếp, tổ chức lại. Theo Thông tư, trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chia tách, sáp nhập, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Nếu đơn vị chỉ tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác, mốc thời gian tính thành tích và tiêu chuẩn khen thưởng được tính theo đơn vị tiếp nhận.

Đối với đơn vị hình thành sau sắp xếp, thành tích tính thi đua bao gồm kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua của các tập thể trước và sau khi sắp xếp. Đối với khen thưởng, mốc thời gian tính thành tích và tiêu chuẩn khen thưởng được tính theo thành tích của tập thể có hình thức khen thưởng cao nhất. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giải thể và chấm dứt hoạt động sau sắp xếp không được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Gắn hiệu quả sáng kiến, đổi mới sáng tạo với danh hiệu thi đua

Một điểm đáng chú ý khác là Thông tư quy định rõ việc công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; căn cứ hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xét, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp cho cá nhân.

Sáng kiến hoặc nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị là căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; trong bộ, ban, ngành, tỉnh là căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh”; phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc là căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Thông tư cũng quy định một số trường hợp cụ thể khi xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Người bị thương tích khi tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản mà phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính để bình xét danh hiệu này. Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cũng được tính thời gian học tập để xét danh hiệu theo các điều kiện quy định.

Đối với người chuyển công tác, điều động, biệt phái, việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị mới (đối với cá nhân không phải là cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện; nếu có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ. Cá nhân mới tuyển dụng dưới 6 tháng không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Thông tư cũng xác định tuyến khen thưởng đối với cá nhân, tập thể chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể, Hội đồng nhân dân và các tổ chức tôn giáo. Đối với cấp xã, cá nhân, tập thể chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể do Chủ tịch UBND cấp xã khen thưởng hoặc trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp trên khen thưởng; việc khen thưởng trong HĐND cấp xã thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thay thế Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 4/8/2025.