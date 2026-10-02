Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 136 điểm trong tháng 9, tăng từ mức 134 điểm đã điều chỉnh của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số này theo dõi biến động giá quốc tế của một số nhóm hàng lương thực chủ yếu. Trong tháng 9, giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật cùng tăng, trong khi giá thịt và các sản phẩm sữa giảm.

Giá lúa mì tăng lên mức cao nhất trong 3 năm do giao thương qua Biển Đen bị gián đoạn. Ảnh: Unsplash

Lo ngại về tác động của hiện tượng thời tiết El Niño đã đẩy giá đường quốc tế lên mức cao nhất trong 18 tháng. Trong khi đó, những gián đoạn đối với hoạt động thương mại qua Biển Đen do xung đột đã khiến giá lúa mì kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong 3 năm vào đầu tháng 9.

Nhà kinh tế trưởng FAO Maximo Torero cho biết giá các mặt hàng trên thị trường thế giới đang chịu sức ép từ sự gián đoạn tại eo biển Hormuz và Biển Đen, kết hợp với những tác động của thời tiết.

Theo ông Torero, các yếu tố này đang gây áp lực lên chi phí năng lượng, vận tải và những mặt hàng lương thực thiết yếu. Nếu tình trạng kéo dài, giá thực phẩm đến tay người tiêu dùng có thể tiếp tục chịu tác động, đặc biệt tại những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

Trong một báo cáo riêng, FAO giữ nguyên dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 ở mức gần 2,979 tỷ tấn. Con số này thấp hơn 2,1% so với mức kỷ lục của năm 2025 nhưng vẫn là sản lượng cao thứ hai từng được ghi nhận.

FAO đồng thời hạ dự báo thương mại ngũ cốc toàn cầu trong niên vụ 2026/27 thêm 0,7% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9.

Nguyên nhân chủ yếu là triển vọng xuất khẩu lúa mì và ngô giảm trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Biển Đen gặp nhiều hạn chế.