Người Việt Nam đang mở rộng bản đồ khám phá du lịch Trung Quốc theo hướng nào?

Lệ Giang cổ trấn, một trong tứ đại cổ trấn Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Lệ Giang tăng 11 bậc, Đại Lý tăng 9 bậc, trong khi Lhasa tăng tới 17 bậc trong danh sách những điểm đến Trung Quốc được du khách Việt đặt nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, mức tăng của Lhasa là cao nhất trong số các điểm đến tại 5 thị trường Đông Nam Á gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Trong khi đó, số thành phố Trung Quốc có lượng đặt chỗ đáng kể từ du khách Việt tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu Traveloka

Những con số do nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka vừa mới cung cấp này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách người Việt khám phá Trung Quốc: bên cạnh những thành phố đã quen tên, các điểm đến có bản sắc văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm riêng đang ngày càng được quan tâm.

Những vùng đất giàu bản sắc

Lệ Giang không phải “gương mặt” mới trên bản đồ du lịch Trung Quốc. Phố cổ được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới, văn hóa Nạp Tây cùng cảnh quan Vân Nam đã giúp thành phố này trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế biết tới.

Đại Lý cũng có sức hút riêng với hồ Nhĩ Hải, núi Thương Sơn và không gian văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở Vân Nam. Trong khi đó, Lhasa mở ra một hành trình khác hẳn. Cung điện Potala, những tu viện Phật giáo Tây Tạng có lịch sử hàng thế kỷ và không gian cao nguyên khiến thành phố này trở thành lựa chọn có tính khám phá rõ nét hơn.

Cả ba điểm đến trên cùng tăng hạng trong lựa chọn của người Việt cho thấy du khách đang có xu hướng đi sâu hơn vào lãnh thổ Trung Quốc, tìm kiếm những nơi không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm một không gian văn hóa khác.

(Ảnh: TTXVN)

Dĩ nhiên, những cửa ngõ quen thuộc vẫn giữ sức hút. Thâm Quyến đứng thứ ba trong danh sách được du khách Việt đặt nhiều nhất, còn Hàng Châu đứng thứ năm, với tỷ lệ lựa chọn gần gấp đôi mức trung bình của 5 thị trường Đông Nam Á.

Sự thay đổi trong lựa chọn là ở chỗ: những thành phố quen thuộc không còn chiếm trọn bản đồ.

Du khách Đông Nam Á chọn điểm đến nào?

Sự dịch chuyển này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Theo dữ liệu Traveloka, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến vẫn là 4 điểm đến được đặt nhiều nhất từ các thị trường Đông Nam Á. Nhưng bên cạnh nhóm cửa ngõ truyền thống, Thanh Đảo, Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân đang nổi lên trong lựa chọn của du khách.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm, tổng giao dịch vé máy bay và lưu trú tới 15 thành phố được Yicai Media Group xếp vào nhóm “thành phố hạng nhất mới” tăng hơn gấp đôi so với giao dịch tới Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu tại 5 thị trường Đông Nam Á.

Tỷ trọng nhóm thành phố này trong tổng giao dịch du lịch Trung Quốc trên Traveloka cũng tăng 5 điểm phần trăm. Nếu nhìn từ nhu cầu của du khách, đây là chuyển động đáng chú ý. Trung Quốc đang được khám phá không chỉ qua những biểu tượng du lịch đã quá quen thuộc, mà qua một mạng lưới thành phố rộng hơn, nơi văn hóa địa phương, ẩm thực, cảnh quan và đời sống đô thị trở thành một phần của trải nghiệm.

Giám đốc Marketing Traveloka, ông Alex Jung nhận định: “Trung Quốc không còn chỉ gắn với một hành trình duy nhất đối với du khách Đông Nam Á. Những cửa ngõ quen thuộc vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng du khách tại mỗi thị trường đang thể hiện sự quan tâm đến những nhóm điểm đến khác nhau.”

Với Việt Nam, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giao lưu du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục sôi động. Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Ngược lại, việc ngày càng nhiều điểm đến Trung Quốc xuất hiện trong lựa chọn của người Việt cũng cho thấy dư địa của thị trường này còn khá rộng. Từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Lệ Giang, Đại Lý hay Lhasa, bản đồ ấy đang trở nên nhiều lớp hơn.

Điều thay đổi đáng chú ý nhất là người Việt không chỉ đi Trung Quốc nhiều hơn, mà đang bắt đầu đi Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau.

Sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến cũng đặt ra yêu cầu về kết nối. Khi du khách muốn đi xa hơn khỏi các thành phố cửa ngõ, đường bay, giá vé và khả năng đặt dịch vụ thuận tiện sẽ trở thành yếu tố quan trọng để biến sự quan tâm thành hành trình thực tế.

Đại diện Traveloka cho biết đang tăng cường hợp tác với các hãng hàng không Trung Quốc như China Southern, China Eastern, Air China, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines và Spring Airlines nhằm mở rộng lựa chọn đường bay và mức giá cho du khách.

Trong khuôn khổ chương trình Traveloka 10/10 Epic Sale, diễn ra từ ngày 1-10/10, khách Việt có thể nhận ưu đãi tới 1 triệu đồng khi đặt vé máy bay đi Trung Quốc, cùng mã giảm giá tới 50% trên toàn nền tảng và chương trình mua 1 tặng 1 đối với khách sạn, hoạt động du lịch.

Với những người đã quen với Bắc Kinh hay Thượng Hải, những dữ liệu mới có thể mở ra một gợi ý khác cho hành trình tiếp theo: Trung Quốc vẫn còn rất nhiều vùng đất để khám phá, và những cái tên đang tăng hạng trên bản đồ đặt chỗ có thể chính là nơi kể một câu chuyện khác về đất nước này./.