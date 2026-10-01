Đi rút tiền, tá hỏa phát hiện bao tải chứa 3,3 tỷ đồng bỏ quên ngay trên nóc ATM

Ngày 3/8, cảnh sát thành phố Lewisville, bang Texas (Mỹ) cho biết một người đàn ông 37 tuổi đã phát hiện túi tiền chứa 128.514 USD (khoảng 3,3 tỷ VNĐ) cùng một túi nhỏ đựng 19 tấm séc bị bỏ quên trên nóc cây ATM của ngân hàng Bank of America trên đường West Main. Đáng chú ý, khi nhà chức trách tiếp nhận, số tiền vẫn nguyên vẹn.

Theo báo cáo, người đàn ông (làm nghề thợ cắt tóc, giấu tên) cùng một phụ nữ 42 tuổi đến máy ATM rút tiền thì tình cờ phát hiện hai chiếc túi.

Nhận thấy thông tin trên túi có thể liên quan đến chuỗi nhà hàng Chick-fil-A, anh đã chủ động lái xe đến một chi nhánh gần đó để hỏi nhưng quản lý xác nhận đây không phải tiền của họ.

Ngay sau đó, anh gọi điện cho 911 để trình báo và từ chối trả lời phỏng vấn của đài CBS News Texas.

Ảnh minh họa

Bên trong túi tiền có một biên lai ghi chính xác con số 128.514 USD. Cảnh sát đã cẩn thận kiểm đếm hai lần bằng tay và bằng máy để xác nhận tổng số tiền trước khi niêm phong, đưa vào kho lưu giữ tang vật.

Qua quá trình xác minh, nhà chức trách xác định số tiền này thuộc về Bank of America, do công ty vận chuyển tiền mặt Brinks quản lý.

Nguyên nhân sự việc là do một kỹ thuật viên của Brinks khi đến bảo trì máy ATM và làm nhiệm vụ thu tiền đã vô ý để quên toàn bộ số tài sản trên nóc máy. Ngân hàng Bank of America sau đó đã nhận lại đầy đủ số tiền trên.

Sự trung thực của người đàn ông đã khiến giới chức địa phương vô cùng bất ngờ. Điều tra viên Gina Miller khẳng định trong suốt sự nghiệp, bà từng thấy người dân giao nộp ví hay giấy tờ tùy thân nhặt được, nhưng việc trả lại khoản tiền khổng lồ như vậy là điều chưa từng có tiền lệ.

Nhận định về hành động này, Cảnh sát trưởng Brook Rollins cho rằng người đàn ông đơn giản chỉ làm những gì anh ấy cho là đúng đắn và không hề đắn đo thêm.