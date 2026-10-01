Kịp thời xử lý thông tin do AI tạo có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng
Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III năm 2026 chiều nay 1.10, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng đã thông tin về các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý thông tin, hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm do AI tạo ra trên không gian mạng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/kip-thoi-xu-ly-thong-tin-do-ai-tao-co-dau-hieu-vi-pham-tren-khong-gian-mang-270621.html