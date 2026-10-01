Kịp thời xử lý thông tin do AI tạo có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng

Để bảo vệ người cao tuổi trước bẫy lừa đảo qua mạng, Công an phường Tây Hồ vừa phối hợp với đoàn thanh niên và Hội Người cao tuổi tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn cách nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mới, đồng thời trang bị các kỹ năng cốt lõi để người dân chủ động phòng tránh và bảo vệ an toàn tài sản của mình khi sử dụng mạng xã hội.