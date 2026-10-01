Xử lý triệt để vi phạm của các 'giang hồ mạng' như Huấn Hoa hồng, Hải Sapa TV

Theo đó, đại diện Bộ Công an nêu, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Nhiều đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok đăng tải những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy cho những lối sống hành xử theo kiểu giang hồ; thông tin các nội dung trái sự thật, trái với thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng tương tác, tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Từ đó, tạo lợi thế quảng cáo, lừa dối để bán hàng nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là của giới trẻ.

Đại diện Bộ Công an thông tin về việc xử lý các đối tượng vi phạm khi sử dụng không gian mạng. Ảnh: PV

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh để xử lý những đối tượng này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và làm trong sạch môi trường mạng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh đối với các loại tội phạm này. Bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng đã bị khởi tố để điều tra xử lý, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Điển hình như vụ Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cùng đồng phạm đã triệt để lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để thông tin về việc biết trước kết quả sổ số khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một vụ khác, liên quan đến Vũ Hoàng Hải, Hải Sapa TV trong việc kinh doanh thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc. Thực chất, mặt hàng bị can kinh doanh là thịt trâu đông lạnh Ấn Độ. Hải đã có hành vi lừa dối khách hàng và cùng với vợ là Bùi Thị Kim Tuyến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh tập trung điều tra làm rõ để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Để đấu tranh, ngăn chặn với loại tội phạm này, cơ quan điều tra không chỉ điều tra làm rõ, xử lý các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng, mà còn tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

“Thời gian tới, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Công an các địa phương sẽ tăng cường tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm này, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm nhất là những tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên, làm sạch môi trường mạng, đồng thời cũng làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm” - đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.

Hải Sapa TV tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Hiện, Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản, ngăn chặn, bóc gỡ nội dung độc hại, vi phạm, và khóa tài khoản vi phạm, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động điều tra và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Mặt khác, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” cho giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng.