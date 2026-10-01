CT3 Kim Chung: Rà soát trách nhiệm của chính quyền địa phương

Kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy: Các chủ đầu tư dự án nhà ở CT3 Kim Chung không có mối quan hệ, không có bất kỳ thỏa thuận pháp lý hay ủy quyền nào cho Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh trong việc đứng ra nhận tiền cọc mua nhà của khách hàng.

Đối tượng Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATP Hà Nội)

Bản thân hai bị can Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh tại Cơ quan điều tra cũng đã thành khẩn khai nhận hoàn toàn không sở hữu căn hộ nào tại dự án, không quen biết hay liên hệ với các chủ đầu tư dự án. Sau khi nhận tiền đặt cọc mua nhà của các nạn nhân, hai bị can này không tiến hành bất cứ thủ tục liên hệ hay chuyển tiền cho chủ đầu tư để đặt mua căn hộ, mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn rà soát lại các quy trình quản lý, làm rõ có hay không sự buông lỏng hoặc vai trò liên đới của chính quyền địa phương để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, theo kết quả điều tra, tháng 10/2025, Phan Thùy Linh (sinh năm 1983; Nơi thường trú: Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phạm Thị Mai, (sinh năm 1974; Nơi thường trú: Thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) tìm hiểu thông tin công khai của chủ đầu tư và các hội nhóm môi giới bất động sản thì được biết có khoảng 175 căn hộ nhà ở thương mại thuộc tòa CT3 Kim Chung thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội do liên danh Tổng Công ty Viglacera CTCP và Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Liên danh chủ đầu tư) đang chuẩn bị mở bán.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung (trúng 100%). Mai và Linh đã bàn bạc, thống nhất về việc Mai sẽ tìm khách và nhận tiền đặt cọc sau đó Linh sẽ liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua các căn hộ để bán lại cho khách hàng, số tiền nhận đặt cọc từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng (theo mức giá Mai đưa ra) cho 1 căn hộ, nếu khách hàng mua thành công căn hộ thì sẽ tính hoa hồng và tiền công tư vấn làm hồ sơ vào số tiền trên. Phạm Thị Mai đã liên hệ với những người môi giới và hứa hẹn sau khi khách hàng mua thành công căn hộ sẽ được tiền công từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng cho mỗi căn hộ để tìm kiếm khách hàng. Khi có khách hàng đến đặt cọc thì các đối tượng sẽ ký "Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc “Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ” với các khách hàng.

Sau khi nhận tiền từ khách, Phạm Thị Mai chuyển một phần số tiền này cho Phan Thùy Linh, một phần Mai giữ lại tiêu xài cá nhân. Bản thân Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà ở tại dự án CT3 Kim Chung.

Quá trình điều tra xác định: Với hình thức, thủ đoạn như trên, Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 64 tỷ đồng của trên 152 khách hàng (tính đến thời điểm hiện tại).

Ngày 12/9/2026, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số D584/QĐ-VPCQCSĐT; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.