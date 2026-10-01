Từ 3 thị thực Ireland giả, lần ra mắt xích tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã chuyển hồ sơ vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng N.T.D. ghi lời khai tại cơ quan công an

Trước đó vào tháng 7/2026, qua công tác nghiệp vụ, Đội Trinh sát, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phát hiện 3 công dân Việt Nam gồm L.M.A. (SN 2001), L.T.L.A. (SN 2005) và T.C.B. (SN 2006) sử dụng hộ chiếu Việt Nam có dán thị thực Ireland nghi giả để làm thủ tục xuất cảnh từ TPHCM đi Singapore.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định do có nhu cầu sang Anh, Ireland lao động, 3 công dân trên được gia đình liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam ở trong và ngoài nước để tổ chức, hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ xuất cảnh với chi phí được thỏa thuận từ 700 đến 900 triệu đồng/người.

Theo kế hoạch, sau khi được giao hộ chiếu có dán thị thực Ireland, cả 3 đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore. Từ đây, những người trong đường dây sẽ tiếp tục tổ chức đưa họ sang Anh. Đáng chú ý, cả 3 công dân đều khai nhận chưa từng đến cơ quan đại diện ngoại giao Ireland để thực hiện thủ tục xin cấp thị thực.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy thủ đoạn được sử dụng là làm giả thị thực Ireland rồi dán trực tiếp vào hộ chiếu của người có nhu cầu xuất cảnh, tạo vỏ bọc như một bộ giấy tờ hợp pháp nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi 3 hành khách làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dấu hiệu bất thường đã bị lực lượng Công an cửa khẩu phát hiện.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài nhằm thu lợi bất chính, lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẩn trương mở rộng xác minh; đồng thời phối hợp Công an các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa làm việc với những người có liên quan.

Mỗi người phải chi từ 700 đến 900 triệu đồng để được "xuất ngoại" sang Anh và Ireland

Từ những thông tin ban đầu, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát lần theo các dấu vết và xác định N.T.D. (trú tỉnh Nghệ An) là một mắt xích trực tiếp liên quan vụ việc. Trong quá trình làm việc ban đầu, N.T.D. không thừa nhận hành vi liên quan. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an thu thập, D. sau đó khai nhận là người trực tiếp nhận hộ chiếu và dán thị thực Ireland giả cho 3 công dân nói trên.

Theo lời khai, D. thực hiện công việc theo chỉ đạo của một người Việt Nam đang ở nước ngoài, nhằm tổ chức cho 3 công dân xuất cảnh, sau đó tiếp tục đưa sang Anh, Ireland lao động trái phép để thu lợi bất chính. Như vậy, từ dấu hiệu bất thường trên 3 cuốn hộ chiếu được phát hiện ngay tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn và một mắt xích trực tiếp của vụ việc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, ngày 07/9/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự. Hiện hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.