Đừng để một dòng tít viết thay sự thật

Trong vài giây lướt qua, độc giả có thể quyết định đọc một bài báo chỉ vì dòng tiêu đề.

Cũng trong vài giây ấy, họ có thể hình thành một nhận định, một cách diễn đạt có thể vô tình trở thành “bản tin” trong tâm trí người đọc mà họ chưa xem hết nội dung.

Tiêu đề vì thế không đơn thuần là phần mở đầu của tác phẩm. Nó là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa sự thật được phản ánh và nhận thức của công chúng.

Bởi vậy, khi một tiêu đề khiến người đọc hiểu sai bản chất sự việc, vấn đề không còn chỉ nằm ở kỹ thuật đặt tít. Đó là câu chuyện về trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức thông tin và giới hạn của cuộc cạnh tranh thu hút độc giả.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí vừa được ban hành có ý nghĩa đáng chú ý đối với hoạt động báo chí. Trong các quy định về hành vi vi phạm, pháp luật đã đặt vấn đề đối với việc đặt tiêu đề không phù hợp với nội dung thông tin làm người đọc hiểu sai.

Giá trị của quy định không nằm ở mức tiền phạt, mà ở một nguyên tắc cốt lõi nghề nghiệp được pháp luật nhấn mạnh: Cách thông tin được trình bày cũng có thể tạo ra hệ lụy cho dư luận xã hội.

Tuy nhiên, cũng cần tránh biến quy định pháp luật thành tâm lý e ngại quá mức trong sáng tạo báo chí. Làm báo vẫn cần những tiêu đề mạnh, mới, giàu sức gợi và có khả năng mở ra vấn đề, ranh giới cần giữ không phải là giữa “mạnh” hay “nhẹ”, mà giữa sáng tạo trong biểu đạt và bóp méo trong nhận thức.

Việc xử lý một trường hợp cụ thể phải căn cứ đúng dấu hiệu pháp lý, nội dung và hậu quả của hành vi, không thể đồng nhất mọi tiêu đề gây tranh luận với một vi phạm.

Thách thức lớn nhất của báo chí hiện nay không chỉ nằm ở khâu kiểm chứng nguồn tin. Một quy trình biên tập hiện đại còn phải kiểm soát khoảng cách giữa điều bài báo truyền tải và điều công chúng tiếp nhận.

Báo chí càng bước sâu vào kỷ nguyên số, con người càng phải giữ quyền quyết định cuối cùng đối với ý nghĩa của thông tin.

Một nền báo chí trưởng thành không được đo bằng việc có bao nhiêu tiêu đề gây chú ý, mà bằng khả năng phân biệt đâu là sự hấp dẫn có ích cho công chúng và đâu là sự hấp dẫn được tạo ra bằng cách làm méo mó thông tin.

Một tiêu đề có thể sắc sảo mà không cực đoan, có thể tạo tò mò mà không đánh tráo bản chất, có thể ngắn gọn mà vẫn giữ trọn vẹn bản chất của sự thật. Đó không phải giới hạn của sáng tạo, đó chính là trình độ của sáng tạo.

Trong thời đại mà một thông tin có thể đi qua hàng triệu màn hình trước khi người viết kịp nhận ra một chữ dùng chưa chuẩn, nghề báo càng cần một thứ kỷ luật tinh tế: Không để sức ép phải nói nhanh biến thành quyền được nói quá sự thật.

Bởi sau cùng, báo chí không chỉ cung cấp thông tin, mà còn góp phần tạo nên cách xã hội nhìn một sự việc. Một chữ đặt đúng có thể làm sáng tỏ vấn đề, một chữ đặt sai có thể đẩy nhận thức đi theo một hướng khác.

Một dòng tiêu đề chỉ chiếm vài chữ, nhưng trách nhiệm đằng sau nó không hề nhỏ. Giữa cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt để giành lấy sự chú ý, công chúng có thể bị thu hút bởi một tiêu đề giật gân, nhưng chỉ có thể gắn bó lâu dài với một cơ quan báo chí đáng tin cậy.

Người làm báo có quyền lựa chọn cách kể câu chuyện, nhưng không có quyền lựa chọn một sự thật khác với những gì câu chuyện ấy chứa đựng.