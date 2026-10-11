Quy chế mới về cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Ở khu vực biên giới, hải đảo, nhiều em học sinh thuộc hộ nghèo, trẻ mồ côi gặp không ít khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Nhiều em đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì thiếu điều kiện học tập và chăm sóc. Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực như “Thầy giáo quân hàm xanh”, lớp học tình thương, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”... Bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng góp phần giúp các em duy trì việc học, có điều kiện phát triển và từng bước trưởng thành.