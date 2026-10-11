Quy chế mới về cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 và Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT ngày 28/11/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/quy-che-moi-ve-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-1298405