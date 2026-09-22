Đưa công nghệ về vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các tổ công nghệ số cộng đồng của các xã thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hỗ trợ người dân vùng khó khăn

Thực trạng hạ tầng số vùng khó khăn

Theo số liệu thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay, 100% địa bàn thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh được phủ sóng mạng băng rộng di động, đáp ứng nhu cầu kết nối căn bản của Nhân dân.

Ngoài ra, tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh đạt 96,5% và tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang băng rộng cố định đạt 96,24%. Cùng với hạ tầng kết nối, nguồn lực tại chỗ cũng được huy động tối đa khi vùng đồng bào dân DTTS và miền núi đang duy trì hoạt động của gần 2.200 tổ công nghệ số cộng đồng trong tổng số gần 2.700 tổ của toàn tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn chuyên đề, tính đến cuối tháng 7/2026 đã có 4.464 người dân vùng DTTS được trang bị, nâng cao kỹ năng số. Nhờ phong trào “Bình dân học vụ số”, nhiều bà con vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã tự tin tiếp cận công nghệ.

Anh Ya Tải, người dân xã Tà Năng - một trong những xã vùng sâu của tỉnh, phấn khởi chia sẻ, từ khi được lực lượng trẻ hướng dẫn cầm tay chỉ việc, bà con đã biết tra cứu kỹ thuật trồng trọt, xem giá nông sản và tự nộp hồ sơ dịch vụ công trên điện thoại thông minh, không còn phải đi lại vất vả như trước. Những chuyển biến cụ thể đó đã tạo tiền đề quan trọng đưa chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từng bước đi vào chiều sâu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bức tranh hạ tầng số tại vùng DTTS vẫn còn những tồn tại nhất định. Theo số liệu thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, đến cuối tháng 6/2026, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh mới có khoảng 50 xã được phủ sóng 5G, đạt tỷ lệ 40,32%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình chung toàn tỉnh.

UBND xã D’ran tổ chức Hội nghị tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số” và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho người dân thôn Hamasing

Ngoài ra, toàn tỉnh vẫn còn 4 xã gặp khó khăn đặc biệt về hạ tầng, 5 thôn bản chưa có internet băng rộng cố định và 57 thôn, bản sóng di động chưa ổn định. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã vùng đồng bào DTTS sử dụng chữ ký số giải quyết thủ tục hành chính cũng đạt tỷ lệ thấp.

Quyết tâm xóa khoảng cách số

Từ những dữ liệu thực tế, nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ trọng tâm cho từng phòng chuyên môn.

Nhiều lớp học bình dân học vụ số đã được tổ chức

Đánh giá về quyết tâm triển khai các mục tiêu trên, ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện - Phó Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ - đơn vị đầu mối theo dõi, tham mưu và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, khẳng định các nhiệm vụ chuyên môn sẽ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả và phù hợp với chức năng của từng đơn vị. Ông Thiện nhấn mạnh, ngay trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đơn vị sẽ tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho 100% vùng đồng bào DTTS và miền núi trên toàn tỉnh.

Có thể thấy, việc tích cực đưa công nghệ số về với vùng khó khăn, không chỉ rút ngắn khoảng cách phát triển, mà còn tạo đòn bẩy bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.