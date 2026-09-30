An Giang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phân định vùng dân tộc thiểu số

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc giải trình một số nội dung do đoàn công tác đặt ra.

Sáng 30/9, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND tỉnh An Giang, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và kết quả xác định, phân định địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Qua rà soát, trước sắp xếp thôn (ấp), toàn tỉnh có 363 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 105 thôn đặc biệt khó khăn. Sau sắp xếp, còn 307 thôn, giảm 56 thôn; số thôn đặc biệt khó khăn tăng lên 127.

Nguyên nhân chủ yếu do việc rà soát, bình xét chưa đầy đủ, áp dụng tiêu chí chưa sát quy định và việc sắp xếp, sáp nhập thôn làm thay đổi địa bàn, cần xác định lại theo quy định mới.

Việc tăng số thôn đặc biệt khó khăn làm mở rộng phạm vi địa bàn, đối tượng thụ hưởng, dự kiến nhu cầu kinh phí tăng khoảng 500 tỷ đồng trong 5 năm. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 trên 233 tỷ đồng; đến đầu tháng 9/2026, tỉnh giải ngân hơn 51 tỷ đồng, đạt 22,1%.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi Đặng Tiến Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, ông Đặng Tiến Hùng Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ, số liệu xác định, phân định địa bàn, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng quy định. Kết quả rà soát, báo cáo gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 10/10/2026.

Đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Đặng Tiến Hùng đề nghị An Giang đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026, sớm phân bổ nguồn vốn được giao năm 2026 và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức triển khai.