Đoàn Thanh niên xã Hợp Lý là lực lượng nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.

Sau sáp nhập, xã Hợp Lý có diện tích tự nhiên hơn 34,1km2, dân số gần 20.000 người, đặt ra áp lực không nhỏ đối với chính quyền cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Để đảm bảo các giao dịch của người dân và doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, thông suốt, minh bạch, địa phương xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá. Từ chủ trương đến thực tiễn, chuyển đổi số ở Hợp Lý không dừng lại ở khẩu hiệu, mà được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể với sự tham gia của mỗi người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đóng vai trò tiên phong, cánh tay nối dài của chính quyền trong chiến dịch chuyển đổi số chính là 12 tổ công nghệ số cộng đồng tại 12 thôn. Với 95 nhân tố nòng cốt, gồm cán bộ thôn, đoàn viên thanh niên và những người trẻ nhiệt huyết, lực lượng này đã tạo nên một mạng lưới phủ khắp. Những “kỹ sư chân đất” này trực tiếp mang tri thức số đến với bà con theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn từng người dân.

Chia sẻ quá trình đưa công nghệ về làng, đồng chí Nguyễn Hữu Đại - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bỉnh Ri cho biết: “Thời gian đầu triển khai, khó khăn lớn nhất là bà con vẫn quen nếp sống cũ, ngại công nghệ, sợ làm sai. Song, với tâm niệm cán bộ phải mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, giúp bà con tiếp cận cái mới để đỡ vất vả, các thành viên trong tổ đi từng ngõ, gõ từng nhà bất kể ngày đêm. Chúng tôi hướng dẫn bà con cài đặt VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, quét mã QR thanh toán tiền điện, tiền nước... Thấy tiện lợi, nhiều người bảo nhau cùng học, phong trào từ đó tự lan tỏa”.

Sự kiên trì ấy đã nhanh chóng làm thay đổi rõ rệt nếp sống thuần nông. Bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Bỉnh Ri phấn khởi cho biết: “Nhờ các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tận tình, người dân chúng tôi giờ đã biết dùng điện thoại thông minh làm rất nhiều việc. Đi chợ mua con cá, bó rau không cần mang tiền mặt, chỉ cần quét mã là xong. Đến việc đóng tiền điện, tiền nước hay làm giấy tờ, tôi cũng có thể tự ngồi nhà thao tác mà không phải lên xã chờ đợi như trước. Công nghệ số giúp cuộc sống nông thôn thuận tiện, văn minh hơn rất nhiều”.

Hiệu quả từ phong trào đưa công nghệ về làng đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính tại Hợp Lý. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của xã tăng mạnh. Nếu như 6 tháng cuối năm 2025, toàn xã tiếp nhận 4.652 hồ sơ với tỷ lệ trực tuyến đạt 99,33% thì từ đầu năm 2026 đến nay, 100% trong tổng số 4.239 hồ sơ mới đều được thực hiện trực tuyến. Hiện tại, xã cung cấp 371 thủ tục trực tuyến toàn trình và 60 thủ tục trực tuyến một phần, giúp cắt giảm từ 15 - 20% thời gian giải quyết ở các lĩnh vực phức tạp như tư pháp - hộ tịch và đất đai. Đặc biệt, tình trạng hồ sơ quá hạn trong lĩnh vực đất đai từng tồn đọng vào cuối năm 2025 đã được xử lý dứt điểm, đưa số lượng quá hạn trên hệ thống về bằng 0.

Không dừng lại ở các giao dịch dân sinh, công nghệ còn tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm thay đổi tư duy của người dân từ “kinh tế truyền thống” sang “kinh tế số”. Nhiều hộ chăn nuôi, trồng trọt cùng với hợp tác xã trên địa bàn đã ứng dụng phần mềm quản lý, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và livestream bán hàng. Nhờ đó, sản phẩm được tiêu thụ nhanh, giảm khâu trung gian, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt.

Thành công trong chuyển đổi số tại xã Hợp Lý là minh chứng sinh động của tinh thần sáng tạo hòa cùng khát vọng đổi mới, khơi thông mọi rào cản. Trong hành trình đó, 95 nhân tố nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng là những điển hình của tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Sự tận tụy, trách nhiệm của họ đang từng ngày làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, dệt nên diện mạo mới cho quê hương không chỉ sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn hiện đại, văn minh, tràn đầy sức sống số.