Bộ Nội vụ thay đổi đề xuất, Ngày Văn hóa Việt Nam nghỉ 1 ngày, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ ngày 14/9 có Tờ trình số 10137 gửi Thủ tướng về bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Tờ trình số 10033 ngày 11/9.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 1 Mục II Tờ trình số 10033 như sau: Công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại Tờ trình số 10033 không thay đổi.

Ảnh minh họa

Trước đó, trong quá trình xây dựng lịch nghỉ, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang thứ bảy, ngày 28/11, qua đó hình thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11. Phương án này nhằm tạo quỹ thời gian liên tục để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không thực hiện hoán đổi. Cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo. Việc nghỉ đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này.

Phương án nghỉ 1 ngày hướng tới bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở độ dài của kỳ nghỉ mà còn ở chất lượng các hoạt động được tổ chức, khả năng tiếp cận và mức độ tham gia thực chất của người dân. Một ngày nghỉ được chuẩn bị tốt, với nhiều hoạt động tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, không gian văn hóa, thể thao và cộng đồng, có thể tạo sức lan tỏa xã hội sâu rộng và lâu dài.

Việc không hoán đổi ngày làm việc cũng giúp hạn chế xáo trộn lịch làm việc và duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công, trong khi vẫn dành trọn ngày 24/11 để người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.