Xanh – Sạch – Đẹp trong y tế phải được vận hành bằng cả một hệ thống

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Phối hợp liên hoàn đa khoa phòng trong xây dựng, thực hiện cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp

Lấy mục tiêu "phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hướng tới sự hài lòng của người bệnh", tại nhiều bệnh viện đã lập ra Ban/Tổ Xanh – Sạch – Đẹp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, theo dõi việc thực hiện, nắm bắt khó khăn và hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về vệ sinh môi trường và phân loại chất thải.

Phòng Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị truyền thông, công tác xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông điệp Xanh – Sạch – Đẹp đến gần hơn với cán bộ y tế, người bệnh và người nhà. Các hoạt động truyền thông không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà được gắn với những hành vi cụ thể trong đời sống bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An quy hoạch lại đường đi thoáng mát, lặp hệ thống đèn điện, ghế ngồi cho bệnh nhân thư giãn. Ảnh: BVCC

Trong khi đó, bộ phận quản trị tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện cảnh quan và các điều kiện phục vụ. Phòng Điều dưỡng lồng ghép nội dung Xanh – Sạch – Đẹp trong các buổi sinh hoạt, họp hội đồng người bệnh, trực tiếp hướng dẫn người bệnh và người nhà cùng tham gia giữ gìn môi trường.

Đặc biệt, quản lý chất thải y tế được xem là một nội dung không thể tách rời khỏi yêu cầu xây dựng bệnh viện xanh và an toàn. Việc phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải đúng quy định không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Nhiều bệnh viện cũng chú trọng giảm thiểu chất thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, sử dụng thiết bị thân thiện với môi trường và từng bước áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp. Mục tiêu là biến bảo vệ môi trường từ một yêu cầu mang tính hành chính thành một phần của quản trị bệnh viện.

Không để Xanh – Sạch – Đẹp dừng ở một phong trào

Để mô hình bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp đi vào thực chất, vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng. Lãnh đạo bệnh viện cần hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực phù hợp và đưa các tiêu chí môi trường vào kế hoạch cải tiến chất lượng chung của đơn vị.

Điều quan trọng là không chạy theo hình thức, không chỉ tập trung chỉnh trang cảnh quan trước các đợt kiểm tra hay phát động phong trào trong một khoảng thời gian nhất định. Xanh – Sạch – Đẹp chỉ thực sự bền vững khi trở thành một phần trong quy trình vận hành hàng ngày.

Một bệnh viện có thể có khuôn viên nhiều cây xanh nhưng vẫn chưa thể gọi là "xanh" nếu chưa quan tâm đến tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải và bảo vệ môi trường. Một bệnh viện có thể sạch sẽ ở hành lang nhưng chưa thể "sạch" theo đúng nghĩa nếu quản lý chất thải, kiểm soát nhiễm khuẩn chưa được thực hiện nghiêm túc. Và "đẹp" cũng không chỉ nằm ở màu sơn, hàng cây hay cảnh quan, mà còn thể hiện qua cách giao tiếp, thái độ phục vụ và cảm giác an toàn, được tôn trọng của người bệnh.

Bởi vậy, Xanh – Sạch – Đẹp cần được gắn với mục tiêu cải tiến chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh và xây dựng văn hóa tổ chức. Khi đó, mỗi quy định, mỗi sáng kiến và mỗi hành động nhỏ đều hướng tới một mục tiêu chung: tạo ra môi trường chăm sóc tốt hơn cho người bệnh và môi trường làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế.

Từ "xanh như công viên, sạch như bệnh viện" đến một môi trường chữa lành

Trên thế giới, các mô hình "Green Hospital", "Clean Hospital" hay phát triển cơ sở vật chất bệnh viện theo hướng thân thiện, tiện nghi ngày càng được quan tâm. Tại Việt Nam, hình ảnh "xanh như công viên, sạch như bệnh viện" từ lâu đã trở thành một cách nói quen thuộc về yêu cầu đối với môi trường y tế. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu ấy cần được nhìn ở một tầm cao hơn.

Đoàn thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thực hiện chỉnh trang môi trường, trồng thêm cây xanh, cũng là các vị thuốc để vừa xanh hoá bệnh viện vừa phục vụ chuyên môn. Ảnh: Website bệnh viện

Một cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp không chỉ là nơi có nhiều cây xanh, hành lang sạch sẽ hay khuôn viên khang trang. Đó phải là nơi các quy trình vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải, sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường, giao tiếp với người bệnh và quản trị chất lượng được vận hành đồng bộ.

Đó cũng là nơi người bệnh bước vào không chỉ với cảm giác được điều trị mà còn cảm nhận được sự an toàn, tôn trọng và sẻ chia.

Khi Xanh – Sạch – Đẹp trở thành nền nếp trong từng khoa, phòng, từng ca trực và từng hành động của cán bộ y tế, mô hình này sẽ không còn là một phong trào ngắn hạn. Đó sẽ trở thành một phần của văn hóa bệnh viện – nơi môi trường chăm sóc, chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh cùng hướng tới một mục tiêu chung: một nền y tế an toàn, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm.