Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/9: USD ở mức 26.210 đồng, GBP vượt 35.300 đồng

Theo bảng tỷ giá cập nhật ngày 21/9, đồng USD có giá mua tiền mặt 25.800 đồng, mua chuyển khoản 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng. Chênh lệch giữa giá mua chuyển khoản và bán ra là 380 đồng/USD.

Trong nhóm các ngoại tệ phổ biến, euro (EUR) được Vietcombank niêm yết mua tiền mặt ở mức 29.118,95 đồng, mua chuyển khoản 29.413,09 đồng và bán ra 30.654,61 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.885,49 đồng, mua chuyển khoản 34.227,77 đồng và bán ra 35.324,50 đồng.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) tiếp tục nằm trong nhóm có giá trị cao, với mức mua tiền mặt 30.753,83 đồng, mua chuyển khoản 31.064,47 đồng và bán ra 32.059,85 đồng. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) được bán ra ở mức 18.834,45 đồng; đô la Canada (CAD) 18.887,30 đồng và đô la Singapore (SGD) 20.719,87 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, yen Nhật (JPY) được mua tiền mặt ở mức 158,98 đồng và bán ra 169,95 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá bán 3.947,17 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) được bán ra 3.380,20 đồng, won Hàn Quốc (KRW) 19,57 đồng và baht Thái Lan (THB) 797,46 đồng.

Một số ngoại tệ không được niêm yết giá mua tiền mặt, gồm DKK, INR, KWD, MYR, NOK, RUB, SAR và SEK. Trong đó, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức giá bán cao nhất bảng, lên tới 88.268,79 đồng.