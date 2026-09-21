Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Động lực lớn để cải cách, phát triển thị trường vốn bền vững

Dòng vốn ngoại được kỳ vọng gia tăng

Tại hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” vào tối 18-9, đại diện FTSE Russell (tổ chức quốc tế về đánh giá, phân loại và xây dựng chỉ số) đã có những đánh giá tích cực về triển vọng TTCK Việt Nam.

Theo bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường.

Đại diện FTSE Russell cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn khi các quỹ của Vanguard - công ty quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, bắt đầu giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục từ ngày 21-9.

Nghi thức đánh cồng để đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE. Ảnh: LƯU THỦY

Việc TTCK Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng đã tác động tích cực đến những chuyển biến của thị trường. Nếu như trước đó, theo thống kê từ các công ty chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 3,5 tỷ USD trên thị trường Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, thì trước thời điểm nâng hạng, dòng vốn ngoại đã có dấu hiệu trở lại. Trong tuần giao dịch từ ngày 14 đến ngày 18-9, khối ngoại đã mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trên thị trường; góp phần đưa VN Index tăng 20,45 điểm, lên 1.815,66 điểm.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Khối Nghiên cứu và phân tích (Công ty Chứng khoán Vietcap) dự báo, tổng dòng vốn từ các quỹ chỉ số vào Việt Nam sau khi FTSE Russell nâng hạng có thể đạt 2-3 tỷ USD. Dự kiến trong tháng 9 này sẽ phân bổ đợt đầu tiên với tỷ lệ 10%, có thể đạt 200-300 triệu USD.

Còn theo ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường nước ngoài (Công ty Chứng khoán SSI), bên cạnh dòng vốn thụ động, dự báo các nhà đầu tư chủ động và các nguồn vốn khác có thể phân bổ dòng vốn vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 10 tỷ USD trong 12 tháng tới.

Nâng chất lượng thị trường

Theo TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, việc nâng hạng TTCK là cột mốc quan trọng, nhưng cần quản lý chặt chẽ để tránh đẩy tâm lý thị trường rơi vào vòng xoáy đầu cơ ngắn hạn, thổi phồng giá cổ phiếu vượt giá trị thực và gây rủi ro hệ thống. Do đó, thay vì lướt sóng theo tin đồn, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cần định hướng dòng vốn vào giá trị thực và sự minh bạch.

Cũng theo TS Cấn Văn Lực, dòng vốn có thể đi vào nhanh khi điều kiện thuận lợi, nhưng cũng có thể rút ra nhanh khi tâm lý thị trường thay đổi. Bởi vậy, không nên đồng nhất vốn nước ngoài với vốn dài hạn. Nếu quá phụ thuộc vào vốn ngoại, thị trường có thể chịu biến động lớn khi dòng vốn đảo chiều, kéo theo áp lực đối với giá cổ phiếu, thanh khoản và tỷ giá.

Trong khi đó, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ UOBAM Việt Nam cho rằng, một trong những tác động lớn khi nâng hạng TTCK nằm ở những thay đổi dài hạn về cấu trúc và chất lượng thị trường. Quá trình này có thể thúc đẩy Việt Nam tiếp tục cải cách theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ nâng chuẩn công bố thông tin, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đến phát triển nền tảng nhà đầu tư tổ chức.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc nâng hạng TTCK không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với thị trường và cơ quan quản lý.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các định hướng lớn: tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; rà soát chiến lược phát triển TTCK cho giai đoạn 5-10 năm tới; rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch; đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro; nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Ông BÙI HOÀNG HẢI, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tiếp tục cải cách hơn nữa Để tiếp tục giữ hạng TTCK, chúng ta phải tiếp tục cải cách hơn nữa để thị trường ngày càng hoạt động một cách minh bạch, hiệu quả. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính đang rất tích cực triển khai những công việc như thực hiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường cổ phiếu; chuẩn bị phương án để có các giao dịch cơ chế mua bán, đặt chỗ và thanh toán các dịch vụ; tiếp tục rà soát và cải thiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa... Làm tốt những điều này sẽ giúp duy trì niềm tin cho các nhà đầu tư.