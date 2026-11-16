Du lịch tăng tốc về đích

Thêm đường bay, khai thác thị trường tiềm năng

Sau 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt 78% chỉ tiêu. Để hoàn thành kế hoạch cả năm, bình quân mỗi tháng cuối năm toàn ngành phải thu hút từ 2,75 đến 3,75 triệu lượt khách, cao hơn đáng kể so với mức 1,95 triệu lượt của 10 tháng qua.

Đông đảo người dân, du khách trải nghiệm không gian sáng tạo nội dung số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước bài toán tăng tốc đầy thách thức này, Bộ VH-TT-DL vừa đề nghị các địa phương rà soát chỉ tiêu, cập nhật kịch bản tăng trưởng và dồn lực khai thác các thị trường gần có nguồn khách dồi dào như: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ cùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để tạo gói sản phẩm giá cạnh tranh, du lịch đêm kết hợp mua sắm được xác định là thế mạnh giúp giữ chân và kích thích du khách chi tiêu. Thực tế sau 10 tháng, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam với gần 4,4 triệu lượt, chiếm 22,6%. Nhận định đây là thị trường giàu tiềm năng khai thác hai chiều, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thiết lập đường bay và chuỗi cung ứng trực tiếp.

Tiêu biểu là sự ra mắt của tổ hợp Sunway - China nhằm cắt giảm chi phí trung gian, vừa tung các chùm tour đi Thượng Hải giá từ 9,99 triệu đồng cho du khách Việt, vừa đưa dòng khách lớn từ Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến bay thẳng tới Phú Quốc, TPHCM, Đà Nẵng và Hạ Long.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, việc mở rộng đường bay kết hợp các chuỗi sự kiện mua sắm giảm giá sâu và chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đang tạo lợi thế cạnh tranh cho các điểm đến như TPHCM, Hà Nội…

Khi sản phẩm đêm được đầu tư bài bản, du khách quốc tế sẵn sàng kéo dài lịch trình, chi tiêu mạnh hơn cho dịch vụ giải trí, ẩm thực và hàng hiệu.

Làm mới sản phẩm du lịch để tăng sức hút

Song hành với đòn bẩy mua sắm, cuộc đua làm mới sản phẩm mùa đông và liên kết vùng đang diễn ra đầy sáng tạo. Tại Mũi Né (Lâm Đồng) khu nghỉ dưỡng The Anam vừa tung ra tour phiêu lưu Windswept Adrenaline, biến luồng gió mùa Đông Bắc từ tháng 11-2026 đến tháng 3-2027 thành đặc sản hút khách qua hành trình lái xe Jeep vượt bãi biển Hòn Rơm, học lướt ván diều trên sông Cà Ty và thưởng thức tiệc hoàng hôn.

Ở phía Bắc, Hải Phòng và Quảng Ninh bắt tay đề xuất sáng kiến Hai địa phương, một điểm đến, kết nối không gian đô thị cảng cổ kính với kỳ quan vịnh Hạ Long, Cát Bà và Yên Tử để thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

Trong khi đó, Hà Nội cũng ra mắt 23 sản phẩm mới từ hành trình đường sắt, khám phá di sản, ẩm thực đến tour đêm và chăm sóc sức khỏe dịp Giáng sinh, năm mới.

Tại đầu tàu du lịch phía Nam, sức hút dịp cuối năm đến từ hệ sinh thái tour tuyến của TPHCM ngày càng giàu bản sắc.

Ngay khu vực trung tâm, bên cạnh không gian kinh tế đêm được nâng cấp đồng bộ khắp các phường Bến Thành, Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Nhuận… trải nghiệm tour trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao hay thưởng thức bữa tối lãng mạn, nghe ca nhạc và xem pháo hoa trên tàu nhà hàng dọc sông Sài Gòn.

Mở rộng về hướng biển Vũng Tàu, chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng trở nên đa dạng với tour ngắm hoàng hôn trên biển, khám phá ẩm thực đêm,...

Tại Đặc khu Côn Đảo, những hành trình du lịch xanh gắn với bảo tồn rùa biển, thả rùa con về đại dương hay lặn biển trồng san hô đang trở thành điểm nhấn hút khách quốc tế dịp cuối năm.

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chuỗi hoạt động quy mô cuối năm không chỉ kích cầu tiêu dùng dịp cao điểm mà còn từng bước định hình, đưa TPHCM trở thành điểm đến du lịch, mua sắm và vui chơi ngày đêm hấp dẫn hàng đầu khu vực.

"Đại tiệc" âm nhạc, pháo hoa Theo thông tin từ Sở VH-TT TPHCM, từ tháng 11-2026 đến hết tháng 1-2027, TPHCM bước vào mùa lễ hội sôi động với chuỗi hoạt động mua sắm, văn hóa, âm nhạc và giải trí. Chương trình “Tuần lễ Di sản văn hóa: Xưa & Nay” tại Hotel Continental Saigon từ ngày 18 đến 24-11 dự kiến thu hút đông khách. Du khách được trở về với ký ức đô thị qua triển lãm ảnh, xe cổ, ẩm thực ba miền và những đêm nhạc giàu cảm xúc. Trong tháng 12, không khí lễ hội tiếp tục nóng lên với Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6, các đại nhạc hội như: HOZO City Tết Fest, Say Hi 2027... Đêm 31-12, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm với chương trình Countdown 2027, nơi hàng ngàn người cùng đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Đúng 0 giờ ngày 1-1-2027, pháo hoa sẽ rực sáng trên bầu trời TPHCM, mở màn năm mới bằng những khoảnh khắc rực rỡ, kết nối niềm vui và cảm xúc của người dân, du khách.