Học sinh TP.HCM sẽ được tìm hiểu hát bội, cải lương

TP.HCM thí điểm giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân tộc đến học sinh phổ thông. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

UBND TP.HCM đang triển khai thí điểm các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.

Chương trình hướng đến học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Tìm hiểu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Các loại hình nghệ thuật được đưa vào chương trình gồm nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương; nghệ thuật dân gian như đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc và các loại hình nghệ thuật dân gian khác. Bên cạnh đó, học sinh còn được tiếp cận nghệ thuật kịch và điện ảnh, gồm phim hoạt hình, phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học.

Đối với điện ảnh, thành phố ưu tiên những bộ phim có chủ đề lịch sử, truyền thống văn hóa, đạo đức phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thời lượng phim được lựa chọn cần phù hợp với một tiết học hoặc buổi ngoại khóa.

Các chương trình được thiết kế riêng theo từng cấp học, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm lý, khả năng tập trung, trình độ nhận thức và năng lực cảm thụ nghệ thuật của học sinh. Thành phố định hướng triển khai theo bốn cấp độ gồm thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu nghệ thuật, trải nghiệm và thực hành nghệ thuật, đánh giá và phát triển tài năng nghệ thuật.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thí điểm năm học 2026-2027, chương trình ưu tiên hai cấp độ đầu tiên là thưởng thức và tìm hiểu nghệ thuật. Qua đó, học sinh có cơ hội làm quen với các tác phẩm, hình thành tình yêu nghệ thuật, nâng cao khả năng cảm thụ và từng bước phát triển nhu cầu khám phá các loại hình nghệ thuật.

Cũng theo kế hoạch của TP.HCM, hoạt động nghệ thuật học đường được tổ chức theo hướng kết hợp biểu diễn, thưởng thức, tìm hiểu và giao lưu, tương tác. Trong đó, tác phẩm nghệ thuật giữ vai trò trung tâm; phần giới thiệu và trao đổi có nhiệm vụ hỗ trợ học sinh tiếp nhận, hiểu nội dung tác phẩm, không làm gián đoạn hoặc lấn át quá trình thưởng thức.

Đối với nghệ thuật biểu diễn, thành phố định hướng dàn dựng các chương trình, vở diễn và trích đoạn tiêu biểu thuộc hát bội, cải lương, ca múa nhạc dân tộc và kịch. Các chương trình được chuẩn hóa riêng cho học sinh, có nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận và giàu tính giáo dục.

Hoạt động có thể tổ chức ngay tại trường hoặc tại các thiết chế văn hóa như nhà hát, bảo tàng, trung tâm văn hóa nhằm đa dạng hóa không gian tiếp cận nghệ thuật.

Với điện ảnh, các trường có thể tổ chức buổi chiếu phim ngắn, phù hợp lứa tuổi, kết hợp nói chuyện chuyên đề, giới thiệu cách tiếp cận và tìm hiểu nghệ thuật điện ảnh, quy trình sáng tạo tác phẩm, phương pháp sản xuất phim.

Một trong những nội dung được chú trọng là tạo cơ hội để học sinh tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ, nghệ nhân và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thông qua hoạt động giao lưu, tương tác, học sinh không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn có điều kiện tìm hiểu về đặc trưng, giá trị văn hóa và quá trình hình thành của từng loại hình nghệ thuật.

Học sinh có cơ hội làm quen với các tác phẩm, hình thành tình yêu với các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Tổ chức ít nhất một hoạt động nghệ thuật mỗi năm

UBND TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý tổ chức cho học sinh tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học.

Việc triển khai phải phù hợp với chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, không ảnh hưởng đến thời gian học tập chính khóa và các hoạt động giáo dục bắt buộc.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, định hướng nghệ thuật, lựa chọn tác phẩm, chương trình và các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia. Sở cũng phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị nghệ thuật và cơ sở giáo dục.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ sở giáo dục, đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Đáng chú ý, đây là chương trình triển khai thí điểm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình nghệ thuật học đường. Thành phố sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh để đánh giá mức độ phù hợp của tác phẩm, thời lượng, hình thức tổ chức cũng như sự hứng thú, khả năng tiếp nhận của học sinh.

Kết quả triển khai sẽ là cơ sở để TP.HCM nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện Đề án "Phát triển Nghệ thuật học đường TP.HCM giai đoạn 2026-2035", hướng đến xây dựng mô hình giáo dục nghệ thuật có tính hệ thống, phù hợp với từng cấp học, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.