Bạn trẻ đắm mình trong sắc vàng dã quỳ giữa núi đồi

Những ngày này, cung đường dẫn lên chùa Đại Tuệ, xã Đại Huệ (Nghệ An) khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ﻿. Những khóm hoa nở dọc hai bên đường, nổi bật giữa màu xanh cây cối, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều bạn trẻ tìm đến đây ngắm hoa, chụp ảnh.

Không cần những tiểu cảnh cầu kỳ, sắc vàng dã quỳ cùng cung đường uốn lượn giữa núi đồi đã trở thành phông nền tự nhiên thu hút người yêu nhiếp ảnh. Nhiều người dành thời gian đi dạo, tìm những góc chụp đẹp để lưu giữ khoảnh khắc﻿ mùa hoa.

Nguyễn Thị Thu Ngọc (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, Đà Lạt hay Ba Vì vốn có lợi thế và nền tảng du lịch lâu năm. Tuy nhiên, năm nay, cung đường hoa dã quỳ ở Đại Huệ cũng tạo nên sức hút﻿ riêng, trở thành trào lưu được nhiều du khách trong tỉnh quan tâm. ﻿“Đây là điểm đến gần thành phố Vinh cũ, nhưng trên cùng một cung đường lại có nhiều trải nghiệm phù hợp với xu hướng của giới trẻ như ngắm hoa dã quỳ, tham quan vườn hồng, săn mây, dù lượn và vãn cảnh chùa”, chị Ngọc chia sẻ.

Hoa dã quỳ được trồng dọc tuyến đường lên chùa khoảng hai năm trước. Qua thời gian, những khóm cây phát triển, đến mùa bung nở, tạo điểm nhấn cho cảnh quan và thu hút người dân, du khách.

Cung đường dã quỳ đẹp tựa phim khiến giới trẻ mê mẩn.

“Tôi thấy cung đường hoa dã quỳ năm nay rất đẹp, không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Đến đây vừa được ngắm hoa, chụp ảnh, vừa có thể kết hợp vãn cảnh chùa, tận hưởng không khí trong lành. Đây là điểm đến thú vị, không cần đi xa vẫn có những bức ảnh đẹp và trải nghiệm đáng nhớ”, chị Hà Thị Hằng (bên trái, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) bày tỏ.

Sức hút của cung đường hoa dã quỳ không chỉ đến từ sắc vàng nổi bật mà còn bởi không gian thoáng đãng, không khí trong lành.

Không chỉ có hoa dã quỳ, khu vực núi Đại Huệ còn được biết đến với quần thể chùa Đại Tuệ và những vườn hồng vào mùa thu hoạch. Sự kết hợp giữa cảnh sắc núi đồi, không gian tâm linh và các mùa hoa tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này.

Anh Nguyễn Sách, người đưa hoa dã quỳ về trồng trên cung đường, cho biết, ý tưởng xuất phát từ niềm yêu thích loài hoa sau những chuyến đi Tây Bắc, Đà Lạt. Sau hai năm trồng, năm nay hoa nở rộ, thu hút đông đảo du khách. Anh kỳ vọng sắc vàng dã quỳ sẽ góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy du lịch sinh thái địa phương.