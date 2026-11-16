Bánh giò bầu Hữu Liên

Tên gọi bánh giò bầu bắt nguồn từ cách người dân địa phương quen gọi bí đỏ là “quả bầu” để phân biệt với bí xanh. Món bánh được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn với tập quán ẩm thực và quan niệm về sự sung túc, may mắn. Trước đây, người dân làm bánh để thay thế giò lụa trong các dịp lễ, Tết, dâng cúng tổ tiên, thể hiện lòng thành kính.

Nguyên liệu làm bánh gồm bí đỏ, đường và bột nếp. Bí đỏ được hấp chín, để nguội hoàn toàn rồi trộn với đường, nhào cùng bột nếp theo tỷ lệ riêng. Hỗn hợp sau đó được tạo hình tròn dài, gói chặt bằng lá chuối và buộc lạt nhiều vòng như gói giò.

Bánh được hấp khoảng 60 phút, sau đó ép dẹt để có hình dáng đẹp mắt. Thành phẩm có màu vàng óng, lớp bánh dai mềm, vị ngọt dịu và hương thơm tự nhiên của bí đỏ. Sự kết hợp giữa bí đỏ và bột nếp tạo nên hương vị riêng, phù hợp với khẩu vị nhiều lứa tuổi.

Ngày nay, bánh giò bầu không chỉ hiện diện trong các dịp lễ, Tết mà còn trở thành sản phẩm ẩm thực đặc trưng phục vụ du khách đến Hữu Liên. Du khách có thể thưởng thức, mua bánh làm quà và trải nghiệm các công đoạn chế biến.

Từ món ăn truyền thống trong đời sống cộng đồng, bánh giò bầu đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, quảng bá nét văn hóa ẩm thực của người dân xứ Lạng.