Phường Hòa Khánh: Tổ dân phố Hòa Phú 6 làm s ạch dữ liệu hộ gia đình, cư trú trên địa bàn đạt 100%

Đại diện lãnh đạo phường Hòa Khánh tặng hoa cho tổ dân phố Hòa Phú 6. Ảnh: KHÁNH LINH

Tổ dân phố Hòa Phú 6 hiện có 501 hộ dân. Thời gian qua, nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cảnh quan và giữ gìn an ninh trật tự được tổ triển khai hiệu quả. Nổi bật, tổ hoàn thành các loại quỹ nghĩa vụ công dân và quỹ vận động đạt 100% kế hoạch, với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Nhóm “Chia sẻ yêu thương Hòa Phú 6” vận động hơn 30 triệu đồng, trao hàng trăm suất quà, suất cơm cho các gia đình khó khăn, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và người già không nơi nương tựa.

Người dân và các nhà hảo tâm đóng góp khoảng 50 triệu đồng để lát gạch, láng nền, lắp đặt ghế ngồi và thiết bị tập luyện thể dục thể thao trên tuyến đường Chúc Động, từng bước hoàn thiện mô hình khu vườn dạo, tạo thêm không gian vui chơi, nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng.

Các hoạt động khuyến học, trao quà Trung thu, chương trình “Áo trắng đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì.

Trong xây dựng nếp sống văn minh, Ban Công tác Mặt trận phối hợp các hội, đoàn thể tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Công tác làm sạch dữ liệu hộ gia đình, cư trú trên địa bàn đạt 100%. Năm 2026, có hơn 400/501 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận phối hợp nhóm "Chia sẻ yêu thương" trao quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, tri ân những cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng, trong đó có hai mạnh thường quân hỗ trợ gần 50 triệu đồng xây dựng không gian sinh hoạt, vui chơi và tập luyện thể thao tại khu dân cư.