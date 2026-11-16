Độc đáo đẩy côn bắt cá mùa nước nổi ở Cần Thơ

Chiếc côn được làm từ những thanh tre, tầm vông dài, gắn phía trước xuồng hoặc được người dân điều khiển trên đồng nước. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Người đánh bắt dựa vào kinh nghiệm quan sát dòng nước để xác định vị trí cá trú ngụ, sau đó dùng nơm bắt cá. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Khi ruộng đồng chưa thể xuống giống, người dân tận dụng mặt nước để khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đối với nhiều hộ dân, mùa nước nổi không chỉ mang theo phù sa mà còn mở ra một mùa sinh kế. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo con nước mưu sinh, đẩy côn bắt cá mùa nước nổi góp phần lưu giữ nét nghề dân dã miền Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đây là phương thức đánh bắt đòi hỏi sự kiên nhẫn và am hiểu tập tính của các loài cá đồng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Với người dân miền Tây, đẩy côn bắt cá mùa nước không chỉ là chuyện mưu sinh theo mùa mà còn là một phần ký ức quê hương, nơi con nước đã nuôi dưỡng bao thế hệ người dân đồng bằng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)