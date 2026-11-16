Tối 15/11, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chương trình trình diễn âm thanh “CHƠI CHỢ” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đã đưa khán giả bước vào một hành trình khám phá âm thanh khác biệt. Không còn nhịp điệu hối hả của hoạt động mua bán thường ngày, khu chợ lớn nhất phố cổ trở thành một sân khấu nghệ thuật đa tầng, nơi những thanh âm quen thuộc của đời sống được tái hiện, biến đổi và hòa quyện cùng âm nhạc đương đại.

Trong 60 phút trình diễn, những bản thu được thực hiện trực tiếp tại các khu hàng, từ tiếng dao gõ thớt, tiếng cuộn vải, tiếng xe đẩy đến âm thanh mặc cả, được phát lại qua hệ thống 16 loa bố trí rải rác trên các tầng của khu chợ. Cùng lúc, tại sảnh chính tầng trệt, Chuchchepati Orchestra đến từ Thụy Sĩ, nhạc sĩ Trần Kim Ngọc và các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn trực tiếp, tạo nên cuộc đối thoại giữa âm thanh đời thường và ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Điểm đặc biệt của tác phẩm “CHƠI CHỢ” do Trần Kim Ngọc và Patrick Kessler đồng sáng tác là cách tiếp cận không gian chợ như một cộng tác viên chủ động, đồng thời là nguồn tri thức âm thanh chứ không đơn thuần là phông nền cho buổi biểu diễn.

Để xây dựng tác phẩm, các nghệ sĩ đã dành nhiều buổi khảo sát và thu âm trực tiếp tại từng khu hàng. Những âm thanh vốn quen thuộc, đôi khi ít được chú ý trong sinh hoạt thường ngày, được ghi nhận, chọn lọc và đưa vào cấu trúc nghệ thuật. Bởi vậy, chợ Đồng Xuân không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trực tiếp tham gia tạo nên nội dung và bản sắc của tác phẩm. Đây cũng là lý do chương trình chỉ có thể được trình diễn trọn vẹn tại chính không gian đã tạo nên nó.

Chợ Đồng Xuân trở thành không gian trình diễn âm thanh đương đại trong chương trình “CHƠI CHỢ” tối 15/11.

Các nghệ sĩ đưa những thanh âm đời sống thường nhật của chợ Đồng Xuân vào tác phẩm nghệ thuật.

Chuchchepati Orchestra (Thụy Sĩ) cùng nhạc sĩ Trần Kim Ngọc và các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn trực tiếp tại sảnh chính tầng trệt.

Ba lớp âm thanh cùng đan xen và tương tác với nhau: những bản thu phát qua hệ thống loa, âm nhạc được chơi trực tiếp bằng nhạc cụ và độ cộng hưởng từ kiến trúc khu chợ.

Tiếng đàn bầu hòa quyện cùng những âm thanh được thu trực tiếp tại các khu hàng của chợ Đồng Xuân.

Những âm thanh quen thuộc như tiếng dao gõ thớt, tiếng xe đẩy, tiếng cuộn vải trở thành chất liệu sáng tạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ sử dụng nhạc cụ truyền thống và đương đại, tạo nên cuộc đối thoại âm thanh độc đáo.

Khán giả tự do di chuyển trong không gian chợ để khám phá những lớp âm thanh khác nhau của tác phẩm.

Không có hàng ghế cố định, mỗi khán giả tự lựa chọn vị trí và hành trình thưởng thức chương trình.

Công chúng ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn của các nghệ sĩ tại không gian đặc biệt.

Sự kết hợp của những loại nhạc cụ, đã tạo ra âm thanh đặc sắc, tái hiện sức sống của khu chợ.

Chương trình “CHƠI CHỢ” mở ra cách tiếp cận mới trong việc kết nối không gian đô thị, đời sống cộng đồng và nghệ thuật đương đại.