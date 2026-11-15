'Đại công tước phương Bắc' San ghé thăm một ngôi nhà ở vùng quê

San (nhóm ATEEZ), người thường được mệnh danh là “Đại công tước phương Bắc” nhờ thần thái đầy cuốn hút, đã hé lộ một khía cạnh mềm mại, gợi lên hình ảnh gần gũi, đáng yêu của một người cháu trai đang ghé thăm nhà ông bà.

Những hình ảnh hậu trường từ chiến dịch Welcome to Halmiwood với sự góp mặt của San mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi khi anh âu yếm ôm một chú cún con. Dù là khoảnh khắc anh vươn tay chạm vào những tán lá, hay lúc tựa mình vào cột gỗ trầm tư suy ngẫm, tất cả những giây phút thư thái này, hoàn toàn đối lập với phong thái mạnh mẽ của anh trên sân khấu, đã truyền tải trọn vẹn tinh thần nhẹ nhàng, thong dong của một chuyến nghỉ dưỡng nơi thôn quê.

Chiến dịch Chào mừng đến với Halmi-wood (tạm dịch: Thế giới của bà), với sự góp mặt của San, tập trung vào việc khám phá những ngôi nhà ở vùng nông thôn, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn cá nhân, rồi biến chúng thành các địa điểm lưu trú trên Airbnb. Sáng kiến ​​này không chỉ giúp bảo tồn nét đặc trưng riêng biệt của các chủ nhà lớn tuổi cùng những ký ức quý giá của gia đình họ, mà còn tạo điều kiện để họ bắt đầu đón tiếp du khách. Thông điệp mà chiến dịch truyền tải là: Những ngôi nhà bình dị và cuộc sống thường nhật của các ông bà hoàn toàn có thể mang đến cho du khách một trải nghiệm du lịch còn đậm chất điện ảnh hơn cả trong phim.

Kể từ khi chiến dịch ra mắt vào ngày 5/11, người hâm mộ đã hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt, tích cực chia sẻ các video và hình ảnh, cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của San. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước nét quyến rũ bất ngờ của anh, cùng bầu không khí ấm áp tại vùng nông thôn: "Nhìn anh ấy thư thái, đáng yêu như một chú cún con, khác hẳn với hình ảnh một quý tộc điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy, khiến tim tôi như muốn tan chảy"; "Ý tưởng quảng cáo này thực sự quá hợp với San"; "Sự tương tác giữa anh ấy và người bà thật sự rất tuyệt vời"...

Hơn nữa, vì San đến từ Namhae và từng nhiều lần chia sẻ về những kỷ niệm đặc biệt, cũng như sợi dây gắn kết sâu sắc với ông bà, nên nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự đồng cảm qua những bình luận như: “Chắc hẳn anh ấy đã nghĩ đến ông bà của mình khi quay video này”.

Video chiến dịch của San, các hình ảnh hậu trường chưa từng công bố trước đây, cùng hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký tham gia đều có trên trang chiến dịch của Airbnb.