Kiên Thọ gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

Người dân xã Kiên Thọ luyện tập trò diễn Pồn Pôông.

Về thôn Minh Thịnh, dễ cảm nhận những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Tại nhà văn hóa thôn, các thành viên câu lạc bộ văn hóa dân gian say sưa luyện tập những điệu múa, trò diễn truyền thống trong trang phục của người Mường. Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những bước múa nhịp nhàng, tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo dõi buổi tập luyện, bà Phạm Thị Nữ (sinh năm 1952, thôn Minh Thịnh) không giấu được niềm vui, sự tự hào. Bà chia sẻ: “Thấy các cháu, các con cùng nhau luyện tập, biểu diễn những nét văn hóa của dân tộc, tôi vui lắm. Đây là những giá trị ông bà để lại, mình phải có ý thức gìn giữ để con cháu sau này còn biết, còn tự hào về văn hóa của người Mường”.

Không chỉ người cao tuổi, những hoạt động văn hóa dân gian còn thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ. Em Bùi Thị Dung (2001, thôn Minh Thịnh) cho biết: “Khoảng một năm nay, em thường xuyên được xem các cô, các bác trình diễn những loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua những điệu múa Pồn Pôông, em hiểu hơn về đời sống lao động, sinh hoạt của ông bà ngày trước và giá trị của văn hóa Mường. Em mong muốn bản thân cũng có thể góp sức gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp ấy đến nhiều người hơn”.

Câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Minh Thịnh được thành lập từ tháng 11/2025 với 35 thành viên tham gia. Các thành viên cùng nhau thực hành các loại hình văn hóa truyền thống như múa Pồn Pôông, diễn tấu cồng chiêng, hát ru, ném còn, đánh mảng. Chủ nhiệm câu lạc bộ Bùi Thị Trâm cho biết: “Sau khi được tập huấn, các thành viên duy trì luyện tập và tích cực tham gia biểu diễn tại các sự kiện của địa phương. Qua đó, câu lạc bộ không chỉ tạo sân chơi văn hóa cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc Mường đến thế hệ trẻ”.

Không chỉ ở Minh Thịnh, việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống đang được xã Kiên Thọ quan tâm thực hiện tại nhiều thôn. Là địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống và nhiều giá trị văn hóa được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xã đã chú trọng xây dựng, duy trì các câu lạc bộ văn hóa dân gian, tạo không gian để người dân thực hành và trao truyền di sản.

Cùng với câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Minh Thịnh, xã đã thành lập câu lạc bộ văn hóa dân gian thôn Phùng Minh hiện có 30 thành viên và câu lạc bộ dân gian thôn Thành Sơn - 120 thành viên, tập trung gìn giữ các loại hình văn hóa truyền thống. Trong đó, câu lạc bộ dân gian thôn Thành Sơn có múa rồng - nét văn hóa gắn với lễ hội Trung túc vương Lê Lai.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, xã đã mời các nghệ nhân am hiểu văn hóa Mường ở các địa phương thuộc huyện Ngọc Lặc trước đây đến truyền dạy. Những loại hình như trò diễn Pồn Pôông, hát ru, hát xường, cồng chiêng, nhảy sạp, đánh mảng, tung còn được hướng dẫn, thực hành qua từng buổi sinh hoạt. Không chỉ truyền dạy kỹ năng biểu diễn, các nghệ nhân còn giúp thành viên hiểu sâu hơn về ý nghĩa, giá trị của từng loại hình trong đời sống văn hóa dân tộc. Từ những buổi truyền dạy, các thành viên duy trì luyện tập, đưa điệu múa, lời hát, nhịp chiêng trở lại không gian sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, các câu lạc bộ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, gắn kết các thế hệ, khơi dậy tình yêu và ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc duy trì các loại hình văn hóa dân gian, xã Kiên Thọ quan tâm gìn giữ lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp; gắn bảo tồn văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nội dung giữ gìn bản sắc được chú trọng đưa vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo tồn di sản, củng cố tình đoàn kết và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ, Lê Văn Dũng cho biết: “Xã sẽ củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa dân gian; tạo điều kiện để nghệ nhân tham gia truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ học tập, thực hành các loại hình văn hóa truyền thống. Đồng thời duy trì các lễ hội phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Đây là hướng đi thiết thực để những giá trị văn hóa của đồng bào Mường tiếp tục hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn lực tinh thần góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.