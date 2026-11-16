Những giai điệu kết nối cộng đồng trên sân mái chợ Đồng Xuân

Không phải trong nhà hát hay trên sân khấu chuyên nghiệp, chương trình “Nhạc phục vụ cộng đồng” được tổ chức tại sân mái chợ Đồng Xuân, nơi lần đầu tiên mở cửa đón công chúng trong khuôn khổ lễ hội năm nay. Giữa cảnh quan cây xanh và những sắp đặt nghệ thuật, người dân, du khách có dịp thưởng thức âm nhạc, đồng thời ngắm nhìn phố cổ Hà Nội từ trên cao.

Chương trình diễn ra trong 3 khung giờ, từ 18 giờ đến 20 giờ 30, với các tiết mục biểu diễn gần gũi, hướng đến sự giao lưu giữa nghệ sĩ và người nghe.

Hai nghệ sĩ trẻ mang đến những giai điệu mộc mạc, gần gũi trong chương trình “Nhạc phục vụ cộng đồng” tại sân mái chợ Đồng Xuân tối 15-11. Ảnh: HP

Là một trong hai nghệ sĩ tham gia biểu diễn, Vũ Yến Trang, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm hình thức biểu diễn âm nhạc trong không gian cộng đồng như vậy.

“Trước đây, em luôn mong muốn được một lần hát mộc trong không gian gần gũi, nơi mọi người có thể cùng nghe nhạc, trò chuyện. Vì thế, trước khi biểu diễn, em khá hồi hộp. Khi được thể hiện những ca khúc của mình và có mọi người cùng lắng nghe trong không gian lãng mạn như thế này, em thực sự xúc động”, Yến Trang bày tỏ.

Với nữ nghệ sĩ trẻ, điều thú vị không chỉ là được biểu diễn tại một địa điểm mới mà còn là cơ hội chia sẻ cảm xúc thông qua âm nhạc. Theo Yến Trang, khi thể hiện một tác phẩm nghệ thuật, người biểu diễn được sống cùng tác phẩm, cùng khán giả cảm nhận những giá trị mà âm nhạc mang lại, từ đó có thêm sự thấu hiểu và kết nối với những người xung quanh.

Du khách thưởng thức âm nhạc trong không gian mở, được bài trí cây xanh và hoa. Ảnh: HP

Cùng 3 người bạn tham dự chương trình, chị Cao Hương (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, cả nhóm đều yêu thích nhiều loại hình nghệ thuật, từ điện ảnh đến âm nhạc. Dù công việc bận rộn, chị vẫn tranh thủ thời gian khám phá những hoạt động sáng tạo được tổ chức trong dịp này.

Kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp, Trưởng ban điều phối các hoạt động cộng đồng của lễ hội tại chợ Đồng Xuân cho biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Đồng Xuân Vui Vui Vui”, được xây dựng với mong muốn đưa những hoạt động văn hóa, nghệ thuật gần gũi đến với người dân và tiểu thương.

Sân mái chợ Đồng Xuân được lựa chọn nhờ không gian thoáng rộng, có cây xanh, tầm nhìn ra phố cổ, phù hợp để tổ chức các hoạt động âm nhạc, chiếu phim cộng đồng.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp, chương trình huy động sự tham gia của các nhóm nhạc trẻ, dàn nhạc giao hưởng trẻ đăng ký đóng góp tiết mục. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức bố trí 16 ca biểu diễn âm nhạc và 4 buổi chiếu phim cộng đồng tại sân mái chợ Đồng Xuân.

Hình thành từ năm 1889, chợ Đồng Xuân vốn được biết đến là một trong những trung tâm giao thương lâu đời của Hà Nội. Việc đưa các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật lên sân mái đã mở ra một cách tiếp cận mới đối với công trình gắn bó với đời sống nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Không chỉ tạo thêm điểm đến trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình “Nhạc phục vụ cộng đồng” còn gợi mở khả năng tận dụng những không gian đô thị ít được khai thác để tổ chức các hoạt động văn hóa. Qua đó, âm nhạc không chỉ hiện diện trên những sân khấu chuyên nghiệp mà còn đến gần hơn với đời sống thường ngày, góp phần kết nối con người và làm giàu thêm sức sống văn hóa của phố cổ Hà Nội.