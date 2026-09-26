Dự án xanh mở lối phát triển bền vững

Đoàn khách tham gia tour du lịch trải nghiệm đầu tiên với người dân thôn Au'r, xã Avương. Ảnh: ĐVCC

Tạo sinh kế bền vững

Nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng người Cơ Tu tại thôn Au’r (xã Avương) là dự án thông qua mô hình du lịch văn hóa bản địa kết hợp sản xuất nông, lâm nghiệp thuận thiên. Đây là một trong 3 dự án vừa được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam quyết định tài trợ vốn.

Trong khuôn khổ dự án, cách đây hơn một tháng, Hợp tác xã Nông nghiệp, du lịch văn hóa Cơ Tu Trường Sơn đã tổ chức thành công chương trình tour du lịch trải nghiệm thí điểm tại làng Au’r. Những trải nghiệm thú vị khi du khách được hòa mình vào đời sống của đồng bào Cơ Tu, khám phá rừng nguyên sinh, trải nghiệm lao động sản xuất, văn hóa truyền thống, ẩm thực bản địa. Tour mở đầu này mang lại niềm tin, kỳ vọng trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp, du lịch văn hóa Cơ Tu Trường Sơn chia sẻ, để phát triển du lịch văn hóa bản địa kết hợp sản xuất nông, lâm nghiệp thuận thiên tại thôn Au’r, hợp tác xã đang kêu gọi, huy động khoảng 300 triệu đồng đầu tư trang thiết bị lưu trú, hệ thống lọc nước, thủy điện mini, năng lượng mặt trời, nhà sấy nông sản, công tác đào tạo nghề và nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch cho người dân… Cạnh đó, cần có thêm chuyên gia kỹ thuật về dược liệu bản địa, chuyên gia phát triển thương mại và du lịch bền vững… Hợp tác xã đang tập trung thực hiện một số hạng mục của dự án nhằm cải thiện sinh kế cho 24 hộ đồng bào Cơ Tu (khoảng 100 người) ở thôn Au’r.

Du khách tham gia tour du lịch trải nghiệm tại thôn Au'r, xã Avương. Ảnh: ĐVCC

Ở các địa phương khác, dù chưa được chấp thuận hỗ trợ vốn để triển khai thực tế, nhưng nhiều đơn vị, nhóm thực hiện dự án đã được góp ý và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ huy động nguồn lực để triển khai mới hoặc giai đoạn tiếp theo. Chẳng hạn, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Nam đang huy động nguồn lực để thực hiện dự án Phát triển vùng trồng sen kết hợp du lịch sinh thái và chế biến sâu tại thôn Thái Đông, xã Thăng Trường. Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và cộng đồng Hòa Bắc (phường Hải Vân) cũng huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình du lịch học tập cộng đồng về giảm phát thải…

Bà Nguyễn Hoàng Ngân, điều phối viên khu vực châu Á của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam, cho hay: “Trong chuỗi hoạt động hướng dẫn huy động nguồn lực và xây dựng quan hệ đối tác trong các dự án phát triển bền vững vừa tổ chức tại Đà Nẵng, các thành viên của 32 dự án đã được chúng tôi truyền đạt thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thiện hồ sơ dự án phục vụ kêu gọi tài trợ, huy động nguồn lực triển khai khả thi. Chúng tôi cũng tuyển chọn 3 dự án phù hợp để tài trợ kinh phí thực hiện ngay; đồng thời hỗ trợ người cố vấn, đồng hành (mentor) cho 3 dự án khác”.

Hỗ trợ cơ sở du lịch chuyển đổi xanh

Dự án Xanh hóa ngành du lịch và dịch vụ Đà Nẵng của nhóm IFAP thuộc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn với trọng tâm thí điểm chuyển đổi xanh trong lĩnh vực khách sạn và F&B (nhà hàng, đồ uống) đang được hỗ trợ chọn người cố vấn, đồng hành để tiếp tục huy động nguồn lực triển khai thực tế. Dự án này hướng đến góp phần chuyển đổi các khách sạn, nhà hàng… thành cơ sở phục vụ du lịch xanh với trọng tâm là chuyển đổi xanh trong quản lý rác thải; tiết kiệm nước; sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao tiêu dùng xanh.

Bà Võ Thị Tố Như, đại diện nhóm IFAP thông tin, dự án sẽ tiếp cận, tổ chức kết nối và các buổi tọa đàm, hội thảo để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn các nhóm giải pháp, tiêu chí phù hợp và lập kế hoạch thực hiện. Cùng với đó, tổ chức kết nối các doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia để hình thành mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. “Khi các hoạt động trong khách sạn, nhà hàng… được thực hành chuyển đổi xanh sẽ tác động lan tỏa trong cộng đồng du lịch cũng như thúc đẩy thực hiện Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng (DaNang Green Stay)”, bà Như nói.

Nhóm IFAP thuộc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn nhận giấy chứng nhận dự án tốt và được hỗ trợ mentor tư vấn huy động nguồn lực triển khai dự án. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, bên cạnh triển khai Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng, sở đang cùng các địa phương, đơn vị tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững; khuyến khích doanh nghiệp tham gia các sáng kiến du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm. Sở cũng chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức, chính quyền địa phương trong và ngoài nước nhằm thu hút nguồn lực kỹ thuật và tài chính để triển khai các dự án phát triển du lịch xanh.

Hiện thành phố Đà Nẵng đã ra mắt mạng lưới du lịch không rác thải thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Ngành du lịch đã và đang xây dựng mạng lưới kết nối, mở rộng nguồn lực phát triển du lịch xanh. Thành phố đang hướng đến xây dựng một hệ sinh thái du lịch xanh trên toàn không gian phát triển mới của Đà Nẵng.