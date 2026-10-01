Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền cho các HTX

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Phiên chợ.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Viện Khoa học Kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam); các sở, ngành của tỉnh, Liên minh HTX một số tỉnh trong khu vực; UBND phường Phủ Lý; đại diện các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Phiên chợ.

Phiên chợ được tổ chức từ ngày 1/10 - 6/10 với quy mô gần 60 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 50 HTX, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ 100% phí gian hàng cho các HTX thành viên trong tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Tại Phiên chợ, hàng hóa trưng bày có mẫu mã đa dạng, phong phú với các nhóm sản phẩm chủ lực như: may mặc, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng… Đặc biệt, có nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng gắn với các vùng miền đạt tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, OCOP, sản phẩm tiêu biểu HTX. Tất cả những sản phẩm này đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc Phiên chợ.

Phát biểu tại Phiên chợ, đồng chí Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: Phiên chợ là dịp để quảng bá, kết nối, lan tỏa những sản phẩm đặc trưng vùng miền với những sản phẩm chất lượng góp phần nâng cao vị thế hàng Việt Nam trên thị trường. Từ đó, tôn vinh các sản phẩm làng nghề, HTX và hộ sản xuất, giúp người dân tiếp cận với các sản phẩm chất lượng cao.

Phiên chợ không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương, mà còn để kết nối, hợp tác giữa người sản xuất với người tiêu dùng, mở rộng cơ hội phát triển. Đồng thời phiên chợ là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và nâng cao nhận thức cho mọi người về việc ưu tiên dùng hàng Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, uy tín, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Phiên chợ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Phiên chợ, vào các buổi tối, Ban tổ chức tổ chức biểu diễn văn nghệ tạo không khí sôi động nhằm thu hút đông đảo người dân đến giao lưu, tham quan, mua sắm hàng hóa.