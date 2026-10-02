Chương Dương (CDC) dự kiến chi 294 tỷ đồng mua 49% vốn một doanh nghiệp bất động sản

Chương Dương dự kiến chi 294 tỷ đồng mua 49% vốn

CTCP Chương Dương (mã ck: CDC) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 49% vốn tại CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Triều Dương.

Theo phương án được thông qua, Chương Dương dự kiến bỏ tối đa 294 tỷ đồng để thực hiện thương vụ. Giá chuyển nhượng chính thức không vượt quá 294 tỷ đồng và sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định giá độc lập.

Sau giao dịch, Chương Dương dự kiến trở thành cổ đông lớn nhất tại Triều Dương. Doanh nghiệp đồng thời giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bền, Chủ tịch HĐQT và ông Văn Minh Hoàng, Tổng giám đốc, thay mặt công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn này.

Theo thông tin Chương Dương công bố, CTCP Thương mại Đầu tư và Phát triển Triều Dương có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, địa chỉ tại số 523 Phạm Văn Hồng, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật của Triều Dương là ông Nguyễn Khánh Hoàng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Với tỷ lệ nhận chuyển nhượng 49%, khoản đầu tư tối đa 294 tỷ đồng của Chương Dương tương ứng với 49% vốn điều lệ của Triều Dương theo mức vốn hiện tại.

Lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Doanh thu thuần đạt 777 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 59 tỷ đồng, tăng 132%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 230% lên mức 32 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu các dự án giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần so với kết quả bán niên năm 2025.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của công ty đạt 2.879 tỷ đồng. Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 1.744 tỷ đồng, giảm 16% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu nợ vay cho thấy sự dịch chuyển lớn với 716 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm 7%. Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm mạnh 97%, từ 734 tỷ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 19 tỷ đồng.