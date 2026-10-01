Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất

Nhân viên thanh toán cho khách hàng tại một siêu thị ở trung tâm Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Ngày 1/10, Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm nhẹ từ mức 198.000 đơn (đã điều chỉnh) của tuần trước đó xuống còn 197.000 đơn, khiến mức trung bình của 4 tuần gần đây xuống còn 200.000 đơn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp được xem là thước đo cho tình trạng sa thải nhân sự; các nhà kinh tế thường theo dõi chỉ số này vì nó có thể báo hiệu xu hướng của thị trường việc làm. Từ đầu năm đến nay, số đơn xin trợ cấp ở Mỹ phần lớn vẫn duy trì ở mức dưới 220.000 – một mức thấp kỷ lục.

Ngoài ra, thị trường việc làm Mỹ vẫn duy trì sự vững chắc bất chấp giá năng lượng tăng cao gây áp lực lên cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Tỷ lệ sa thải đang ở mức thấp. Các doanh nghiệp, do vẫn còn nhớ tình trạng thiếu hụt lao động sau khi các lệnh phong tỏa vì đại dịch kết thúc, tỏ ra e ngại việc cắt giảm nhân sự. Họ vẫn đang tuyển dụng, dù tốc độ có phần khiêm tốn so với tiêu chuẩn của những năm gần đây.

Tính từ đầu năm đến nay, các nhà tuyển dụng ở Mỹ – bao gồm doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận – đã tạo thêm trung bình 80.000 việc làm mỗi tháng, trong đó có con số ấn tượng là 162.000 việc làm mới trong tháng 8. Đây là sự cải thiện đáng kể so với năm 2025 đầy ảm đạm, khi mức tạo việc làm hàng tháng chỉ đạt trung bình 9.700 do lãi suất cao và các chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Donald Trump đã kìm hãm hoạt động tuyển dụng.

Bộ Lao động Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 9 vào tuần tới. Theo một cuộc khảo sát các chuyên gia dự báo do công ty dữ liệu FactSet thực hiện, báo cáo này dự kiến sẽ cho thấy các nhà tuyển dụng đã tạo thêm 90.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp là 4,1%. Tốc độ tuyển dụng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình 166.000 việc làm được tạo ra mỗi tháng trong giai đoạn 2023–2024, cũng như mức 491.000 việc làm/tháng được ghi nhận trong đợt bùng nổ tuyển dụng giai đoạn 2021–2022 sau các đợt phong tỏa vì COVID-19.