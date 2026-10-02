Làn sóng AI kéo sản xuất châu Á đi lên, PMI Hàn Quốc cao nhất 4 tháng

Sản xuất châu Á hưởng lợi từ nhu cầu AI

Theo dữ liệu khảo sát của S&P Global công bố ngày 1/10, hoạt động sản xuất tại nhiều nền kinh tế châu Á tiếp tục mở rộng trong tháng 9, bất chấp giá năng lượng tăng trở lại trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Các nền kinh tế xuất khẩu lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận hoạt động sản xuất tăng trưởng nhờ nhu cầu mạnh đối với chip và những sản phẩm liên quan đến AI.

Diễn biến này tạo thêm tín hiệu tích cực cho các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh áp lực chi phí vẫn là một trong những yếu tố gây lo ngại đối với kinh tế toàn cầu. Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất cũng mở rộng trở lại trong tháng 9 sau hai tháng liên tiếp thu hẹp. Việc các gián đoạn do thời tiết giảm bớt đã tạo điều kiện để các nhà máy khôi phục hoạt động.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, PMI sản xuất chính thức của nước này đạt 50,1 điểm trong tháng 9, tăng từ mức 49,8 điểm trong tháng 8 và vượt ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất mở rộng.

Lynn Song, nhà kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại ING, nhận định sản xuất là một trong những điểm mạnh tương đối của kinh tế Trung Quốc trong năm nay, dù động lực chủ yếu đến từ nhu cầu bên ngoài trong bối cảnh tiêu dùng trong nước và đầu tư tăng chậm.

Hàn Quốc ghi nhận PMI cao nhất 4 tháng

Hàn Quốc là một trong những điểm sáng đáng chú ý của khu vực khi hoạt động sản xuất tăng trưởng với tốc độ mạnh nhất trong 4 tháng. PMI sản xuất của Hàn Quốc do S&P Global công bố đạt 53,9 điểm trong tháng 9, tăng từ 52,3 điểm trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 5. Chỉ số này cũng duy trì trên ngưỡng 50 điểm trong tháng thứ 10 liên tiếp.

Đáng chú ý, nhu cầu xuất khẩu của Hàn Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 15 năm rưỡi. Đơn đặt hàng mới và sản lượng đều tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong khoảng 5 năm rưỡi. Usamah Bhatti, chuyên gia kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho rằng các dữ liệu thực tế cho thấy đà mở rộng của sản xuất Hàn Quốc có sự đóng góp từ sức mạnh của ngành bán dẫn và ô tô.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu liên quan đến AI tiếp tục hỗ trợ nhóm nền kinh tế có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu chip trong khu vực.

Nhật Bản tăng trưởng chậm lại, áp lực chi phí vẫn cao

Đài Loan cũng đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư và nhu cầu liên quan đến AI, ghi nhận PMI sản xuất ở mức 56,7 điểm trong tháng 9, tăng mạnh từ 54,7 điểm của tháng trước. Trong khi đó, PMI sản xuất của Nhật Bản đạt 54,1 điểm, giảm nhẹ từ mức 54,9 điểm trong tháng 8. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 tháng, khi cả sản lượng và đơn đặt hàng mới đều giảm tốc.

Dù vậy, nhu cầu từ thị trường nước ngoài vẫn duy trì ở mức cao. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới của Nhật Bản tăng tháng thứ 9 liên tiếp, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh tại châu Á và sự cải thiện của doanh số bán hàng sang Mỹ.

Mặt khác, khảo sát PMI cho thấy áp lực chi phí tại Nhật Bản vẫn đáng kể. Các doanh nghiệp tiếp tục tăng giá bán với tốc độ mạnh nhất kể từ cuối năm 2022.

Sản xuất trong khu vực diễn biến phân hóa

Đà phục hồi sản xuất không diễn ra đồng đều trên toàn châu Á. Các cuộc khảo sát cho thấy Indonesia và Việt Nam ghi nhận hoạt động sản xuất mở rộng trong tháng 9, trong khi Philippines và Malaysia chứng kiến hoạt động suy giảm.

Như vậy, dữ liệu PMI tháng 9 cho thấy động lực từ chu kỳ công nghệ, đặc biệt là nhu cầu chip và các sản phẩm phục vụ hệ sinh thái AI, đang tạo lực đỡ cho hoạt động sản xuất tại một số nền kinh tế xuất khẩu chủ chốt của châu Á. Tuy nhiên, áp lực chi phí từ năng lượng và sự khác biệt về sức cầu trong nước tiếp tục khiến triển vọng sản xuất giữa các nền kinh tế trong khu vực có sự phân hóa.