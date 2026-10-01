Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm việc tại Busan và Ulsan

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan phối hợp thu xếp và hỗ trợ chương trình làm việc của đoàn tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc. Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan tham gia các hoạt động của đoàn.

Đoàn thăm và làm việc tại Busan.

Trao đổi kinh nghiệm quản lý ngân sách và đầu tư hạ tầng với thành phố Busan

Tại buổi làm việc với Phó Thị trưởng Busan Kim Kyung Duk, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về quản lý ngân sách, phân cấp ngân sách địa phương, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cùng các cơ chế quản trị và chính sách tài chính phục vụ liên kết vùng.

Phía Busan cho biết trợ cấp từ ngân sách trung ương hiện chiếm khoảng 42% cơ cấu ngân sách thành phố; Busan đang kiến nghị Trung ương đẩy mạnh phân cấp tài khóa thực chất, điều chỉnh tỷ lệ thuế quốc gia – địa phương lên 6:4 để chủ động nguồn lực tái đầu tư.

Trong đầu tư hạ tầng, thành phố đẩy mạnh hợp tác công tư đối với các dự án lớn, qua đó thu hút thêm nguồn lực từ nhà đầu tư tư nhân trong khi vẫn bảo đảm mức phí dịch vụ hợp lý cho người dân.

Thăm Nhà máy Hyundai Motor tại Ulsan

Đoàn đã thăm Nhà máy Ulsan của Hyundai Motor – nhà máy sản xuất ô tô đơn lẻ lớn nhất thế giới, rộng gần 5 triệu m², 31.000 lao động, công suất 1,52 triệu xe/năm, sở hữu cầu cảng chuyên dụng cho ô tô ngay trong khuôn viên với năng lực bốc dỡ 1,1 triệu xe/năm và xuất khẩu 4.500 xe/ngày. Đây là nơi sản xuất các dòng xe xanh (Ioniq 5, Nexo) và toàn bộ dải sản phẩm thương hiệu Genesis.

Hyundai Motor Group hiện giữ vị trí thứ 3 toàn cầu 4 năm liên tiếp với doanh số 7,27 triệu xe năm 2025 (riêng thương hiệu Hyundai 4,14 triệu xe); Hyundai Motor vận hành 14 nhà máy tại 10 quốc gia.

Tập đoàn giới thiệu chiến lược chuyển đổi thành nhà cung cấp giải pháp di chuyển thông minh dựa trên ba trụ cột: điện hóa, công nghệ hydro và xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV).

Kinh nghiệm liên kết vùng Busan – Ulsan – Gyeongnam

Trọng tâm trao đổi về liên kết vùng là mô hình “Liên minh Kinh tế Siêu vùng Bu-Ul-Gyeong” (Busan – Ulsan – Gyeongnam), triển khai theo định hướng “5 cực – 3 đặc khu” của Chính phủ Hàn Quốc.

Bộ phận liên kết vùng đã được nâng lên cấp Ban điều hành, vận hành với cơ chế tham vấn định kỳ và tham vấn đặc biệt giữa ba địa phương.

Ba địa phương dự kiến hoàn thành chiến lược phát triển chung dài hạn vào cuối tháng 11/2026 với 12 mục tiêu trên 3 lĩnh vực; trước đó, trong tháng 10, ban hành kế hoạch động lực tăng trưởng tập trung vào vận tải biển, sản xuất thông minh, ô tô, hóa chất, công nghiệp quốc phòng và năng lượng mới.

Liên minh hướng tới mạng lưới giao thông liên vùng dưới 1 giờ và tạo sức mạnh đàm phán chung để thu hút trụ sở cơ quan nhà nước và nguồn trợ cấp lớn, xây dựng “thủ đô kinh tế” phía Nam.

Đoàn thăm và làm việc tại Ulsan.

Làm việc với Cơ quan Quản lý cảng Busan, đoàn tìm hiểu kinh nghiệm phát triển cảng trung chuyển quốc tế, mô hình khu thương mại tự do trong cảng và kế hoạch mở rộng Tân cảng Busan. Phía Busan đánh giá cao tiềm năng hàng hải của Việt Nam và cho biết đang nghiên cứu thúc đẩy hợp tác với các cảng của Việt Nam.

Những kinh nghiệm thực tiễn về phân cấp ngân sách, huy động vốn tư nhân cho hạ tầng và cơ chế liên kết vùng của Hàn Quốc là những nội dung tham khảo hữu ích cho quá trình hoàn thiện các cơ chế về ngân sách, tài chính công, phát triển vùng của Việt Nam trong thời gian tới.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)