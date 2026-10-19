Dư âm ngày hội

Nghệ nhân dân tộc Mông biểu diễn vẽ hoa văn sáp ong trên vải.

Ba ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV (9 - 11/10) đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Trong không gian rực rỡ sắc màu tại Phố đi bộ Mường Thanh, tiếng khèn Mông ngân vang hòa cùng tiếng hát, tiếng cười và những lời chào thân tình của đồng bào đến từ 11 tỉnh trong cả nước. Sau những ngày tranh tài, trình diễn sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 3 giải A, 4 giải B và 4 giải C cho các đoàn có thành tích xuất sắc ở các nội dung trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn nghề truyền thống và trang phục dân tộc Mông. Riêng liên hoan văn nghệ quần chúng có 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C được trao cho những tiết mục tiêu biểu. Ở các nội dung thể thao như bóng đá, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú khẳng định: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV đã thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, củng cố tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngày hội khép lại, nhưng những giá trị văn hóa, tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp được tạo dựng trong những ngày qua sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Tin tưởng rằng, sau ngày hội, mỗi nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người dân và du khách sẽ tiếp tục là cầu nối giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và phát huy phù hợp với đời sống hôm nay.

Sức hấp dẫn của ngày hội còn được thể hiện qua sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân và du khách. Những ngày diễn ra lễ hội, các không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản vật và sản phẩm truyền thống luôn thu hút người tham quan. Nhiều du khách lần đầu được trực tiếp nghe tiếng khèn Mông, thưởng thức những món ăn mang hương vị núi rừng, chiêm ngưỡng trang phục truyền thống và tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào. Qua những trải nghiệm gần gũi ấy, vẻ đẹp văn hóa Mông để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng mỗi người.

Đối với tỉnh Điện Biên, đăng cai ngày hội còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách. Bên cạnh các hoạt động chính, chương trình tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch đã giúp đại biểu và du khách hiểu thêm về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là những giá trị văn hóa bản địa đang được khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Theo thống kê, trong 3 ngày tổ chức ngày hội, Điện Biên đón trên 50 nghìn lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 75 tỷ đồng.

Lần đầu tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, chị Trịnh Vũ Tuyết Nhung, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ấn tượng với không gian văn hóa đa dạng, rực rỡ sắc màu. Chị Nhung chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự ngày hội văn hóa dân tộc Mông quy mô lớn như vậy. Tôi rất ấn tượng với những bộ trang phục truyền thống, tiếng khèn, các điệu múa và những hoạt động trải nghiệm văn hóa. Điều khiến tôi thích thú là được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ nhân, hiểu thêm về phong tục, đời sống của đồng bào Mông. Chuyến đi Điện Biên lần này thực sự để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp.

Trong không khí lưu luyến của buổi chia tay, đoàn tỉnh Cao Bằng mang về 2 giải A, 3 giải B, 2 giải C cùng lá cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031. Niềm vui của các thành viên trong đoàn còn được nhân lên bởi những tình cảm tốt đẹp mà người dân Điện Biên dành cho bạn bè phương xa. Với chị Hoàng Thị Lan, thành viên đoàn Cao Bằng, tham dự ngày hội là dịp được gặp gỡ các nghệ nhân, diễn viên, tìm hiểu thêm nét đẹp văn hóa Mông ở nhiều địa phương, đồng thời cảm nhận sâu sắc sự thân thiện, mến khách của người dân Điện Biên. Chị Hoàng Thị Lan chia sẻ: Những ngày ở Điện Biên đã để lại cho đoàn Cao Bằng nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi được giao lưu, học hỏi rất nhiều điều từ các đoàn bạn, đặc biệt là tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của các nghệ nhân, diễn viên. Người dân Điện Biên rất thân thiện, nhiệt tình, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi như đang ở quê nhà. Cao Bằng rất vinh dự được đăng cai ngày hội lần thứ V. Chúng tôi mong được đón các nghệ nhân, diễn viên và du khách Điện Biên đến với non nước Cao Bằng.

Ngày hội khép lại, nhưng những dư âm đẹp về văn hóa, tình đoàn kết và sự gắn bó giữa đồng bào Mông các vùng miền vẫn còn đọng lại. Thành công của ngày hội càng khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa truyền thống, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Những cuộc gặp gỡ, giao lưu đã bồi đắp thêm niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển. Chia tay Điện Biên với những tình cảm tốt đẹp, các đoàn nghệ nhân, diễn viên và du khách lại mang theo lời hẹn hội ngộ, cùng tiếp nối hành trình tôn vinh những sắc màu văn hóa Mông trên miền non nước Cao Bằng.