Phú Quốc góp mặt trong top 10 điểm đến xu hướng 2027 của du khách Ấn Độ

Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 10 điểm đến thịnh hành với du khách Ấn Độ do nền tảng Skyscanner thống kê. Ảnh: Kiss of the Sea

Nền tảng du lịch toàn cầu Skyscanner vừa công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2027 (Travel Trends 2027), trong đó Phú Quốc đứng thứ 10 trong danh sách điểm đến thịnh hành đối với du khách Ấn Độ. Đảo ngọc ghi nhận lượng tìm kiếm chuyến bay tăng 133%, góp mặt cùng những cái tên như: Bishkek (Kyrgyzstan), Okinawa (Nhật Bản), Tirana (Albania) và Pokhara (Nepal).

Danh sách được xây dựng dựa trên mức tăng tìm kiếm chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 1.1 đến 17.6.2026 so với cùng kỳ năm 2025, kết hợp các tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh dữ liệu tìm kiếm, báo cáo sử dụng kết quả khảo sát do OnePoll thực hiện vào tháng 7.2026 với 2.000 người tại Ấn Độ để nhận diện những thay đổi trong nhu cầu du lịch.

Theo khảo sát, 58% người tham gia dự định du lịch nước ngoài nhiều hơn trong năm 2027. Đồng thời, 67% cho biết đã thay đổi hoặc cân nhắc thay đổi điểm đến khi một lựa chọn khác mang lại giá trị tốt hơn. Những kết quả này cho thấy nhu cầu khám phá vẫn mạnh mẽ, song du khách ngày càng chú trọng cách phân bổ ngân sách và trải nghiệm nhận được từ chuyến đi.

Phú Quốc cũng được Skyscanner nhắc đến trong xu hướng tìm kiếm những kỳ nghỉ giúp du khách tạm rời xa thiết bị số, nghỉ ngơi và kết nối với thiên nhiên. Cùng với Pokhara và Agatti (Ấn Độ), đảo ngọc nằm trong nhóm điểm đến được nền tảng này giới thiệu cho nhu cầu giảm nhịp sống và thư giãn.

Việc góp mặt trong báo cáo mới tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của thị trường Ấn Độ đối với Phú Quốc. Trước đó, trong bài viết đăng tháng 4.2026, tạp chí Outlook Traveller dẫn dữ liệu Agoda công bố tháng 10.2025 cho biết "đảo ngọc" lần đầu lọt top 10 điểm đến trăng mật được du khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất, đứng thứ sáu với mức tăng gần 700%.

Theo Outlook Traveller, sức hút của Phú Quốc đến từ khả năng tiếp cận thuận tiện, chi phí cạnh tranh cùng sự đa dạng của các trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tạp chí đề cập đến hệ thống resort ven biển, biệt thự có hồ bơi riêng và khả năng tận hưởng dịch vụ cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn những điểm đến như Maldives, Phuket hay Bali. Sự kết hợp này đặc biệt hấp dẫn với các cặp đôi hưởng tuần trăng mật và nhóm chuyên gia trẻ tìm kiếm kỳ nghỉ chất lượng trong ngân sách phù hợp.

Những hệ thống resort ven biển, biệt thự có hồ bơi riêng nhưng mức giá dễ tiếp cận đã tạo sức cạnh tranh nổi bật cho Phú Quốc. Ảnh: New World Phu Quoc Resort

Tại nam đảo, du khách có nhiều lựa chọn lưu trú mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton. Từ phòng nghỉ hướng biển đến biệt thự có hồ bơi riêng, hệ thống này đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ kỳ nghỉ trăng mật riêng tư đến hành trình của gia đình và nhóm bạn.

Bên cạnh nghỉ dưỡng, tuyến cáp treo ba dây tới Hòn Thơm, công trình Cầu Hôn tại thị trấn Hoàng Hôn cùng các show diễn nghệ thuật và pháo hoa buổi tối cũng được Outlook Traveller nhắc đến khi giới thiệu những trải nghiệm nổi bật của Phú Quốc. Du khách có thể kết hợp khám phá Hòn Thơm vào ban ngày, ngắm hoàng hôn bên biển và thưởng thức các chương trình biểu diễn khi đêm xuống, tạo nên lịch trình đa dạng trong cùng một kỳ nghỉ.

Tuyến cáp treo kỷ lục, công trình Cầu Hôn cùng các show diễn nghệ thuật, pháo hoa đủ sức “chiều lòng” du khách Ấn Độ thích trải nghiệm đa dạng. Ảnh: Symphony of the Sea

Dự kiến trong tháng 11, show diễn Symphony of the Sea tại thị trấn Hoàng Hôn sẽ ra mắt mùa thứ ba, bổ sung điểm nhấn giải trí cho mùa du lịch cuối năm. Mùa mới nâng lượng pháo hoa lên gấp ba, mở rộng sân khấu mặt nước từ 70m lên 200m, cùng những màn trình diễn jetski và flyboard của các vận động viên quốc tế. Những nâng cấp này hứa hẹn mang đến thêm trải nghiệm đáng chờ đợi cho du khách đến đảo trong những tháng tới.

Một thuận lợi khác là chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày dành cho người mang hộ chiếu nước ngoài đến Phú Quốc khi đáp ứng điều kiện nhập cảnh theo quy định. Với khách Ấn Độ bay thẳng đến đảo và lưu trú trong phạm vi Phú Quốc, chính sách này giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị chuyến đi, tạo thuận tiện cho cả những kỳ nghỉ được lên kế hoạch sớm lẫn quyết định sát ngày.

Sun PhuQuoc Airways mở bán đường bay thẳng Phú Quốc – Ahmedabad tạo thêm thuận lợi cho du khách Ấn Độ muốn khám phá "đảo ngọc".

Trong bối cảnh mức độ quan tâm từ thị trường Ấn Độ gia tăng, kết nối hàng không đến Phú Quốc tiếp tục có thêm lựa chọn. Ngày 16.10, Sun PhuQuoc Airways mở bán đường bay thẳng Phú Quốc – Ahmedabad, dự kiến khai thác từ ngày 2.12.2026 với tần suất năm chuyến mỗi tuần. Đây là đường bay đầu tiên của hãng tới Ấn Độ, kết nối Phú Quốc với thành phố lớn nhất bang Gujarat, một trung tâm kinh tế và thương mại quan trọng ở miền tây nước này.

Nhân dịp mở bán, hãng triển khai chương trình “Hello Ahmedabad” từ ngày 16.10 đến hết 13.11.2026, giảm 20% giá vé cơ bản cho các đặt chỗ đủ điều kiện với mã AMDPQC.

Ngoài ra, từ ngày 16.10 đến hết ngày 31.12, khi sở hữu tấm vé máy bay của Sun PhuQuoc Airways tới Phú Quốc, du khách đều được tặng vé trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm miễn phí, đồng thời nhận thêm gói ưu đãi lên tới 30% tại các quần thể giải trí, dịch vụ cao cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group trên đảo.

Sự hiện diện trong báo cáo xu hướng 2027 của Skyscanner cùng kết nối hàng không mới tạo thêm cơ hội để Phú Quốc mở rộng đón khách Ấn Độ. Khi thị trường này ngày càng quan tâm đến những kỳ nghỉ có chi phí hợp lý và trải nghiệm phong phú, "đảo ngọc" đang có thêm lợi thế để trở thành lựa chọn cho mùa du lịch cuối năm và năm 2027.