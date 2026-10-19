Quảng Ngãi: Ngắm hàng me tây đẹp thơ mộng tại Kon Đào

Hàng Me Tây như một đường hầm xanh giữa lòng Kon Đào. Ảnh: BT.

Không cần những công trình kiến trúc cầu kỳ hay điểm check-in được đầu tư quy mô, hàng Me Tây tại xã Kon Đào vẫn tạo sức hút riêng bởi vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc. Những thân cây lớn, tán lá xòe rộng, đan xen nhau tạo thành khoảng không gian xanh mát, mang lại cảm giác thư thái cho người đi qua.

Du khách chụp ảnh hàng me tây đẹp thơ mộng. Ảnh: BT.

Những cây Me Tây có tuổi đời trăm năm, đường kính thân cây khoảng gần 2m, tán rộng, thân cao hàng chục mét, theo thời gian đã trở thành hình ảnh gắn với cảnh quan nơi đây.

Dưới những tán cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, in xuống mặt đường những khoảng sáng đan xen. Khung cảnh ấy tạo nên vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa thơ mộng, khác biệt với những tuyến đường thông thường.

Những tán cây vươn rộng, đan xen nhau tạo thành vòm xanh rợp bóng mát. Ảnh: BT.

Với nhiều du khách, cảm giác thú vị nhất là được chậm rãi đi dưới những tán Me Tây, ngắm nhìn những thân cây sần sùi in dấu thời gian và tận hưởng không khí yên bình.

Anh Chung, người thường xuyên đi qua cung đường này chia sẻ: Vào mùa xuân, những chùm hoa Me Tây bung nở với sắc hồng khiến không gian thêm phần đẹp lãng mạn. Tôi rất thích cảnh quan nơi đây.

Những cây me tây cổ thụ với lớp vỏ cứng sần theo thời gian. Ảnh: BT.

Chị Mai, một du khách từ Gia Lai đến tham quan cho biết: Tôi thích vẻ tự nhiên của hàng cây, nhất là những tán lá lớn phủ bóng xuống con đường. Khung cảnh khá yên bình, không cần sắp đặt cầu kỳ vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp.

Hàng Me Tây cổ thụ trăm năm tuổi rợp bóng tạo cảnh quan xanh mát. Ảnh: BT.

Ông Châu Trọng Hóa, Chủ tịch UBND xã Kon Đào cho biết: Địa phương đang nghiên cứu phương án phát triển du lịch phù hợp với cảnh quan thiên nhiên hiện có, trong đó hàng Me Tây, Suối nước nóng, Thác Đăk Sing,... là một trong những điểm thu hút du khách tham quan, góp phần làm phong phú, trải nghiệm của du khách khi đến với quê hương Kon Đào.

Hàng Me Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: BT.

Không ồn ào, náo nhiệt, hàng me tây cổ thụ mang vẻ đẹp riêng của thời gian và thiên nhiên. Những tán cây xanh mát, những thân cây nhuốm màu năm tháng cùng khung cảnh bình dị tạo nên sức cuốn hút khó trộn lẫn, để mỗi lần đi qua, du khách lại có dịp dừng chân ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng của Kon Đào.