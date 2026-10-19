Không khí chuẩn bị tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Lần đầu tiên, Gala Sao Mai 2026 - sự kiện âm nhạc hội tụ những giọng ca xuất sắc của cuộc thi Sao Mai qua nhiều thế hệ - sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật được mong đợi, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.