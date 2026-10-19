Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến 'thiên đường hạ giới' Hàng Châu

Đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu được Vietnam Airlines khai thác từ ngày 15-11-2026. Ảnh: VNA.

Theo đó, đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu được Vietnam Airlines khai thác từ ngày 15-11-2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kết nối Thủ đô với một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và du lịch lớn của miền Đông Trung Quốc. Đường bay mới tạo thuận lợi cho hành khách khám phá Hàng Châu, đồng thời mở thêm cơ hội giao thương giữa hai nước.

Các chuyến bay Hà Nội – Hàng Châu được khai thác vào thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần bằng tàu bay Airbus A321, với thời gian bay khoảng 3 giờ.

Đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu.

Với việc bổ sung Hàng Châu, mạng bay thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc của Vietnam Airlines gồm 7 đường bay, kết nối 4 thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Hàng Châu.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Đường bay Hà Nội - Hàng Châu là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá nhiên liệu, việc đưa đường bay vào khai thác sớm hơn dự kiến, ngay trong quý IV-2026, thể hiện sự chủ động và quyết tâm của Hãng trong việc mở rộng kết nối quốc tế, tạo động lực thúc đẩy giao thương, du lịch và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước”.

Hàng Châu là thủ phủ tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng với cảnh quan Tây Hồ, trà Long Tỉnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng Giang Nam. Thành phố cũng là một trung tâm công nghệ, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn. Sự giao thoa giữa di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại tạo nên sức hút của Hàng Châu đối với cả khách du lịch và khách công vụ.

Nằm trong vùng đồng bằng sông Dương Tử, Hàng Châu có vị trí thuận lợi để hành khách kết hợp khám phá các điểm đến khác ở miền Đông Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải và những đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử của vùng Giang Nam.

Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo, Phuket và Ahmedabad; đồng thời tăng tần suất trên một số đường bay đến Seoul, Tokyo, Osaka, Đài Bắc và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Manila, Moscow, Melbourne và Sydney.

Việc mở rộng mạng bay đến các trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế thể hiện định hướng chủ động hội nhập và mở rộng không gian hợp tác của Vietnam Airlines. Các đường bay trực tiếp góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút khách quốc tế và tăng cường kết nối Việt Nam với những thị trường quan trọng trong khu vực và trên thế giới.