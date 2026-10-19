Hàng nghìn người ngồi vạ vật xuyên trưa ở 89 Láng Hạ

Bên cạnh hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 10, pop-up store merchandise (cửa hàng đồ lưu niệm) của Big Bang trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả. Chính thức mở bán từ sáng 17/10, cửa hàng nhanh chóng đón lượng lớn người hâm mộ đến xếp hàng, lựa chọn các món đồ lưu niệm chính hãng trước ngày gặp thần tượng.

Ghi nhận tại địa chỉ số 89 Láng Hạ, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp ngay trong ngày đầu.

Dòng người xếp hàng kéo dài cả trăm mét.

Ghi nhận của PV Tiền Phong vào trưa 19/10 (thứ Hai), khán giả vẫn ùn ùn đổ về cửa hàng, bất chấp thời tiết Hà Nội oi nóng.

Chị Vũ Lê Nguyên (25 tuổi, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé cửa hàng "săn" đồ lưu niệm ủng hộ thần tượng. Với nhiều khán giả, đây là dịp hiếm có để sở hữu những món đồ gắn với thần tượng và chuẩn bị cho trải nghiệm hòa mình vào không khí concert.

Khách hàng lần lượt nhận phiếu in số thứ tự và chờ vào bên trong cửa hàng. Không gian bên trong được bố trí với nhiều khu vực trưng bày đồ lưu niệm từ áo, mũ, bình nước đến các món phụ kiện.

Với những người hâm mộ ở tỉnh xa không thể trực tiếp đến điểm bán hoặc không có điều kiện xếp hàng nhiều giờ, dịch vụ mua hộ trở thành một lựa chọn để sở hữu vật phẩm yêu thích.

Dù phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ, nhiều người hâm mộ vẫn hào hứng khi có cơ hội trực tiếp ngắm nhìn và sở hữu những món đồ lưu niệm chính hãng.

Với mức giá 1,7 triệu đồng, lightstick phiên bản 20 năm được dự đoán tiếp tục là một trong những món đồ được săn đón nhất.

Không khí tấp nập bên ngoài cửa hàng.

Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội. Khán giả vẫn có thể tìm mua những món đồ lưu niệm tại sân vận động Mỹ Đình trong khung giờ check-in của hai đêm concert ngày 24 và 25/10.