Thư cảm ơn của Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Dưới đây là toàn văn bức thư do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 Vũ Thị Hiền Hạnh ký ngày 19/10:

Thân gửi các bà, các cô, các chị em nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các em học sinh thân mến!

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã thành công rất tốt đẹp. Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” đã để lại những dấu ấn sâu sắc, cảm xúc khó quên trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách, lan tỏa hình ảnh quê hương Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.

Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và học sinh tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. (Ảnh: Phạm Bằng)

Thành công của Lễ hội có được là nhờ sự quan tâm, tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự phối hợp, đồng hành trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, du khách. Đặc biệt, góp phần làm nên thành công và sức hấp dẫn của Lễ khai mạc là những đóng góp đầy tâm huyết của các Nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các em học sinh - những người đã mang đến cho ngày hội vẻ đẹp, sức sống và những cảm xúc đầy lắng đọng.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tổ chức Lễ hội, tôi trân trọng gửi tới các bà, các cô, các chị em nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các em học sinh lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất!. Chúng tôi thấu hiểu và trân quý những ngày mọi người thu xếp việc gia đình, công việc, học tập, không quản vất vả, miệt mài tập luyện, dành trọn tâm huyết cho Lễ hội. Mỗi bước xòe, mỗi bàn tay nối vòng, mỗi nụ cười rạng rỡ không chỉ góp phần tạo nên một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu của cha ông.

Những vòng xòe lan tỏa hình ảnh quê hương Lào Cai giàu bản sắc, thân thiện, mến khách. (Ảnh: Phạm Bằng)

Lễ khai mạc khép lại, nhưng những vòng xòe sẽ còn nối dài trong đời sống, trong tình cảm của mỗi người. Tôi mong rằng các nghệ nhân tiếp tục tâm huyết trao truyền, các bà, các mẹ, các cô, các chị em phụ nữ và các em học sinh cùng gìn giữ, vun đắp tình yêu văn hóa trong mỗi gia đình, mỗi bản làng, trường học, để di sản cha ông mãi là niềm tự hào và nguồn sức mạnh xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kính chúc các bà, các cô, các chị em sức khỏe, hạnh phúc; chúc các em học sinh học tập tốt, luôn tự hào và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Trân trọng cảm ơn và gửi tới tất cả những người đã góp sức làm nên thành công của Lễ hội tình cảm quý mến, trân trọng nhất!