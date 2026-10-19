Vượt Mỹ, Thụy Sĩ, Việt Nam có tuyến tàu hỏa lọt top 10 hành trình đẹp nhất thế giới, giá vé hơn 200 ngàn đồng

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng của Việt Nam vừa được tạp chí du lịch Mỹ *Condé Nast Traveler* vinh danh trong danh sách 20 hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới năm 2026, xếp ở vị trí thứ 10.

Kết quả được công bố ngày 6/10, trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards thường niên lần thứ 39, dựa trên 798.867 lượt bình chọn từ ngày 1/4 đến 30/6/2026.

Mang tên “Kết nối di sản miền Trung”, tuyến tàu Huế - Đà Nẵng là một trong hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. Đại diện còn lại là The Vietage by Anantara, dịch vụ tàu hỏa hạng sang đứng ở vị trí thứ 14.

Du khách trải nghiệm chuyến tàu Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Huế

Theo Condé Nast Traveler, hành trình bằng tàu hỏa mang đến cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan dọc đường, từ đồng ruộng, làng mạc đến núi rừng và vùng ven biển. Với tuyến Huế - Đà Nẵng, sức hút nằm ở sự thay đổi liên tục của cảnh sắc khi tàu đi qua hai đô thị du lịch nổi tiếng miền Trung.

Hành trình khoảng 3 giờ qua những cảnh quan đặc sắc

Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” chính thức khai thác từ ngày 26/3/2024, kết nối ga Huế với ga Đà Nẵng trên quãng đường khoảng 100-102 km. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến tàu còn được phát triển theo hướng kết hợp vận tải với trải nghiệm tham quan.

Tạp chí Mỹ đánh giá cao hành trình khi du khách có thể lần lượt chiêm ngưỡng ba lớp cảnh quan nổi bật, gồm vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, không gian biển tại vịnh Lăng Cô và núi rừng trên đèo Hải Vân.

Đặc biệt, đoạn đường sắt xuyên đèo Hải Vân là một trong những điểm nhấn thu hút hành khách. Một bên là núi rừng trùng điệp, bên còn lại mở ra khung cảnh biển xanh, tạo góc nhìn khác biệt so với việc di chuyển bằng đường bộ qua hầm Hải Vân.

Tàu còn dừng tại ga Lăng Cô để hành khách ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhờ đó, chuyến đi không chỉ đơn thuần là hành trình từ Huế đến Đà Nẵng hoặc ngược lại, mà còn trở thành trải nghiệm khám phá cung đường ven biển miền Trung.

Các toa tàu thường có giá vé 227.000 đồng/chiều/người

Theo thông tin từ ngành đường sắt, tính đến tháng 3/2026, sau hai năm vận hành, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt khách.

Không gian trên tàu kết hợp trải nghiệm văn hóa

Hiện tuyến Huế - Đà Nẵng khai thác hai đôi tàu mỗi ngày, mang số hiệu HĐ1, HĐ2, HĐ3 và HĐ4, với các chuyến vào buổi sáng và buổi chiều. Thời gian di chuyển tùy chuyến, dao động khoảng 3-4 giờ.

Ở chiều Huế đi Đà Nẵng, tàu HĐ1 khởi hành lúc 7h05, dự kiến đến nơi lúc 10h10; tàu HĐ3 xuất phát lúc 14h30, đến Đà Nẵng lúc 18h15.

Ở chiều ngược lại, tàu HĐ2 rời ga Đà Nẵng lúc 7h05, dự kiến đến Huế lúc 11h03; tàu HĐ4 khởi hành lúc 15h20 và đến nơi lúc 18h15.

Theo thông tin trên website đặt vé của ngành đường sắt, giá vé tham khảo dao động khoảng 227.000-395.000 đồng mỗi lượt, tùy thời điểm và loại chỗ. Mức giá thực tế có thể thay đổi theo ngày khởi hành, hạng vé và chính sách ưu đãi.

Du khách có thể tra cứu lịch chạy tàu, lựa chọn hành trình và đặt vé qua kênh chính thức của ngành đường sắt. Việc kiểm tra giá theo ngày đi cụ thể được khuyến nghị, nhất là vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ cao điểm.

Toa VIP có giá 395.000 đồng/chiều/người

Tháng 3/2026, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” được đổi mới diện mạo theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nét đặc trưng văn hóa di sản, tạo thêm điểm nhấn cho hành khách ngay từ khi lên tàu.

Đoàn tàu gồm 6 toa, sử dụng ghế mềm có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách điều chỉnh hướng ngồi thuận tiện để ngắm cảnh trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, toa VIP với 32 chỗ được thiết kế theo phong cách hoài cổ, sang trọng, lấy cảm hứng từ nội thất cung đình Huế. Không gian có bàn chạy dọc cửa sổ, tạo điều kiện để hành khách thưởng thức cà phê, nghe nhạc trực tiếp và ngắm cảnh đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô.

Toa VIP có giá vé tham khảo khoảng 395.000 đồng mỗi lượt, trong khi vé các toa thông thường có mức giá từ khoảng 227.000 đồng mỗi lượt.

Bên cạnh đó, toa Cộng đồng được thiết kế thành không gian trải nghiệm văn hóa, giới thiệu các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương. Hành khách có thể thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và tham gia các hoạt động ngay trên tàu.

Các toa còn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, âm thanh chất lượng cao và màn hình LCD cung cấp thông tin hành trình kết hợp nội dung giải trí.

Toa VIP có không gian sang trọng như khách sạn.

Vượt nhiều hành trình đường sắt nổi tiếng

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler giúp tuyến tàu Huế - Đà Nẵng tăng mức độ nhận diện với nhóm du khách yêu thích trải nghiệm đường sắt.

Đây cũng là gợi ý cho hành trình kết hợp hai điểm đến nổi tiếng của miền Trung, trong đó quãng đường di chuyển trở thành một phần đáng nhớ của chuyến du lịch.

Với vị trí thứ 10, “Kết nối di sản miền Trung” đứng trên nhiều hành trình đường sắt nổi tiếng khác trong bảng xếp hạng năm 2026.

Trong số đó có Eastern & Oriental Express chạy qua Singapore và Malaysia ở vị trí thứ 11, Napa Valley Wine Train của Mỹ ở vị trí thứ 12, Royal Scotsman của Scotland ở vị trí thứ 13, The Canadian xuyên Canada ở vị trí thứ 15 và Bernina Express đi qua dãy Alps của Thụy Sĩ ở vị trí thứ 17.

Các vị trí từ 18 đến 20 lần lượt thuộc về Indian Pacific của Australia, Golden Eagle Silk Road Express ở Trung Á và Jungfrau Railway của Thụy Sĩ.

Kết quả này đưa tuyến tàu kết nối Huế - Đà Nẵng trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của du lịch đường sắt Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên và giá trị di sản miền Trung đến du khách quốc tế.