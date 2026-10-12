Tái thiết kế quy trình giải quyết thủ tục

Tháng 7/2026, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch số 12 về hành động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ lựa chọn tối thiểu 5 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, có tần suất phát sinh hồ sơ cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để tái thiết kế quy trình giải quyết.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiện Tân

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Tái thiết kế quy trình giải quyết TTHC là rà soát, thiết kế lại các bước từ tiếp nhận đến trả kết quả nhằm tối ưu hóa việc giải quyết và thực hiện trên môi trường điện tử. Để triển khai đồng bộ, trung tâm đã tham mưu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát, lựa chọn 10 TTHC có tần suất phát sinh hồ sơ cao, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để thực hiện tái thiết kế.

Trọng tâm được xác định là đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm khâu xử lý không cần thiết, giảm thao tác trên môi trường số và khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã có. Kết quả, tháng 7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 10 TTHC thực hiện tái thiết kế quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (vượt 5 TTHC so với chỉ tiêu được giao). Trong đó, cấp tỉnh có 9 TTHC, cấp xã có 1 TTHC.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những đơn vị tích cực triển khai việc rà soát, lựa chọn TTHC để tái thiết kế quy trình giải quyết. Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, lựa chọn những TTHC phù hợp để thực hiện tái thiết kế quy trình giải quyết. Qua rà soát, sở đã trình và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tái thiết kế 1 TTHC trong lĩnh vực quảng cáo, qua đó rút gọn quy trình từ 7 bước xuống còn 6 bước. Tổng thời gian giải quyết giảm 1,5 ngày so với trước.

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Điểm thay đổi rõ nét nhất là sau khi tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, hồ sơ được chuyển trực tiếp đến chuyên viên thụ lý, thay vì chuyển qua lãnh đạo phòng để phân công như trước đây. Cách làm này giúp giảm một khâu trung gian trong quá trình xử lý, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của chuyên viên trực tiếp giải quyết.

Sau khi danh mục TTHC được ban hành, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án tái thiết kế quy trình giải quyết. Trong đó, 2 TTHC được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, khai thác, tái sử dụng dữ liệu có sẵn; 8 TTHC được cắt giảm bước xử lý, thao tác không cần thiết trên môi trường số. Đến nay, các phương án đều đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Như vậy, khi quy trình giải quyết TTHC được thiết kế chuẩn hóa, trách nhiệm từng khâu được xác định rõ, dữ liệu được khai thác hiệu quả, cán bộ thuận lợi hơn trong kiểm soát công việc, thời hạn giải quyết. Đặc biệt, cách làm này nhận được sự đồng tình của người dân.

Ông Lộc Văn Giáp, thôn Mới, xã Na Dương cho biết: Tôi thường đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã làm thủ tục chứng thực. Được biết, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy trình mới, tôi rất ủng hộ và tới này làm thủ tục sẽ thuận tiện hơn nữa. Tôi cảm thấy rất hài lòng.

Từ “quản lý” sang “phục vụ” không chỉ là thay đổi cách gọi mà phải được thể hiện trong từng quy trình, từng thao tác và từng lần người dân thực hiện TTHC. Khi mỗi khâu được thiết kế lại theo hướng đơn giản, minh bạch, số hóa và có thể giám sát, cải cách TTHC sẽ đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.