Thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật khi triển khai ứng dụng camera AI toàn Hà Nội

Khách tìm hiểu về camera AI tại khu vực trưng bày đô thị thông minh trong Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của Đề án, có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của các cơ quan chức năng trước khi phê duyệt, triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5634/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Đề án có phạm vi triển khai trên toàn địa bàn thành phố. Công an Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án.

Điểm đáng chú ý là thành phố đặt ra yêu cầu thống nhất trong quá trình đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống camera giám sát. Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải tuân thủ mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của Đề án đã được phê duyệt.

Đặc biệt, trước khi phê duyệt, triển khai, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai hệ thống camera giám sát trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện Đề án hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã thực hiện tích hợp, kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với Công an Hà Nội, ngoài nhiệm vụ chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể, thành phố giao đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Công an thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai những nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện Đề án trên toàn địa bàn.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/1/2025 phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố và Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 phê duyệt Đề án đô thị Hà Nội thông minh.

Việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng AI trên toàn thành phố tiếp tục gắn với định hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đô thị, trong đó chú trọng yêu cầu tích hợp, kết nối và khai thác hiệu quả hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Quyết định số 5634/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký 9/10/2026.