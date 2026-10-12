Bắc Ninh đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Số thửa đất được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia đạt hơn 2,17 triệu thửa, tăng trên 84.000 thửa so với tuần trước. Công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu tại 39 xã, phường đạt hơn 264.500 thửa, bằng 103% chỉ tiêu giao trong giai đoạn.

Các dự án giao thông tại xã Lâm Thao, thành phố Bắc Ninh đang được tích cực triển khai. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chưa đồng đều, khối lượng công việc còn lại lớn. Kết quả làm giàu, làm sạch dữ liệu mới đạt 31% chỉ tiêu cả năm; còn 6 xã, phường đạt dưới 50% chỉ tiêu tháng. Bên cạnh đó, một số dự án đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu triển khai chậm, nhất là việc xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính tại khu vực phía Bắc sông Cầu mới đạt 8%.

Việc bố trí nhân lực, phối hợp giữa chính quyền cơ sở với đơn vị thi công tại một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thu thập, bàn giao hồ sơ, bản đồ địa chính và xác minh thông tin người sử dụng đất còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, nhất là những nơi có tiến độ thấp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp thực hiện không bảo đảm yêu cầu.

Đối với 42 xã, phường thuộc các dự án đã được phê duyệt, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; trong đó, phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 24 xã, phường đang thực hiện đo đạc chi tiết trong tháng 10/2026, tạo cơ sở triển khai các bước đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu các xã, phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, bám sát tiến độ và khối lượng công việc được giao.

Đặc biệt, các địa phương khu vực phía Bắc sông Cầu phải khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu làm giàu, làm sạch dữ liệu; phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chuẩn hóa thông tin, bảo đảm dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, không để tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động điều tiết nhân lực, ưu tiên tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các địa phương có khối lượng lớn; kịp thời hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện những hồ sơ chưa đạt yêu cầu. Công an thành phố tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các địa phương có tiến độ thấp; kịp thời tham mưu xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi cần thiết.

Đối với những khu vực có nhiều biến động đất đai, các địa phương khẩn trương rà soát, lập dự án, lựa chọn nhà thầu để tổ chức đo đạc, chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu. Đồng thời, giao Sở Nội vụ bàn giao đầy đủ bản đồ địa chính, hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai, phục vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và công tác quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.