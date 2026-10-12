Loạt dự án nghìn tỷ tại Bình Dương cũ được phép bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, đợt 14.

Theo danh mục mới, có hai dự án được bổ sung gồm Khu căn hộ, thương mại, văn phòng Hạnh phúc Lái Thiêu, tên thương mại Happy One Lái Thiêu Complex Building, và dự án EcoXuân Lái Thiêu.

Tiến độ dự án Happy One Lái Thiêu Complex Building của Vạn Xuân Group.

Cả hai đều nằm tại phường Lái Thiêu, khu vực Bình Dương cũ. Đáng chú ý, Happy One Lái Thiêu Complex Building do CTCP Đầu tư Vạn Toàn làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này thuộc Tập đoàn Vạn Xuân.

Dự án có diện tích khoảng 1,05 ha, nằm cách Quốc lộ 13 hơn 500 m. Công trình gồm hai tháp cao 33 tầng, cung cấp 1.144 căn hộ, với quy mô dân số dự kiến 2.906 người.

Trong khi đó, EcoXuân Lái Thiêu do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 10 ha. Dự án thuộc khu đô thị phức hợp, được quy hoạch với các hạng mục tiện ích như trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện...

Đây là đợt thứ 14 TP HCM công bố danh mục dự án nhà ở thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu. Theo thông tin công bố, tổng số dự án trong danh sách đã tăng lên 162.

Đây là đợt thứ 14 TP HCM công bố danh mục dự án nhà ở thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu. Theo thông tin công bố, tổng số dự án trong danh sách đã tăng lên 162.

Đầu tháng 10/2026, UBND TP HCM đã công bố thêm 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Danh sách có nhiều dự án căn hộ, khu nhà ở và khu phức hợp tại các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương cũ.

Trong số này có khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Bình, do CTCP Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư; khu nhà ở Hoàng Hà My tại phường An Phú, do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My phát triển.

Tại phường An Khánh, dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng do CTCP Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư cũng được đưa vào danh sách.

Đáng chú ý, danh mục còn có khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68, tên thương mại The Emerald 68, tại phường Bình Hòa; khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo, tên thương mại The Emerald River Park. Cả 2 dự án này đều do CTCP Tập đoàn Lê Phong triển khai.

Một dự án khác là khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc tại phường Thuận An, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc triển khai.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận khu nhà ở Lộc Phú Gia tại xã Phước Hòa, do CTCP Bất động sản Levacom làm chủ đầu tư; chung cư cao tầng lô A thuộc khu nhà ở phường Tân Phú tại phường Tân Mỹ, do CTCP Bảo Gia phát triển.

Việc các dự án được đưa vào danh mục đồng nghĩa với việc nằm trong khu vực được phép xem xét sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tuy nhiên, việc giao dịch vẫn phải đáp ứng các điều kiện, giới hạn sở hữu và quy định pháp luật có liên quan.