Cục Hải quan yêu cầu xử lý 100% vướng mắc của doanh nghiệp

Thời gian vừa qua, tại các cuộc họp thường kỳ của Chính phủ và Bộ Tài chính, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục phản ánh khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến chính sách, thủ tục hải quan. Qua rà soát, một số vụ việc phát sinh hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan khu vực nhưng chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến việc doanh nghiệp phải kiến nghị lên cấp trên.

Cục Hải quan yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đánh giá cán bộ, công chức.

Để khắc phục triệt để tình trạng nêu trên và nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực nghiêm túc xử lý dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc theo thẩm quyền.

Cụ thể, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, rà soát và giải quyết dứt điểm 100% kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị. Việc giải quyết phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng, minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý hoặc trả lời chung chung, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng tuyến. Đối với các vụ việc phát sinh vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến quy định của pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, đơn vị phải chủ động tổng hợp hồ sơ, phân tích rõ bản chất vụ việc và đề xuất phương án xử lý cụ thể. Kịp thời báo cáo Cục Hải quan (qua các đơn vị nghiệp vụ) để được xem xét, hướng dẫn hoặc xử lý theo quy định đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

Đặc biệt, Cục Hải quan cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đánh giá cán bộ, công chức. Trường hợp đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng chỉ đạo, không giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan khu vực, để doanh nghiệp phản ánh gây khó khăn cho doanh nghiệp hoặc phản ánh, kiến nghị vượt cấp lên Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Chính phủ mà đơn vị không nắm được hoặc không giải quyết thì Chi cục trưởng đơn vị, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Cục trưởng.

Kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hằng tháng, hằng quý đối với cán bộ, công chức.